Zločin

TEŠKA NESREĆA U VRANJU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu

В.Н.

18. 09. 2026. u 09:25

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U KOSVSKOJ ulici u Vranju, u četvrtak popodne, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređeno dete.

ТЕШКА НЕСРЕЋА У ВРАЊУ: Ауто ударило дете док је претрчавало улицу

Foto: N. Živanović

Do nezgode je došlo, dok je dete pretrčavalo ulicu, kada ga je udario auto.

Dete je prvo zbrinuto u Zdravstvenom centru Vranje, a potom, zbog teže povrede butne kosti, transportovano u UKC Niš, na dalje lečenje.

Kosovska ulica u Vranju, jedna je od najprometnijih u gradu i vodi ka Indistrijskoj zoni u Bunuševcu.

(Blic)

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