TEŠKA NESREĆA U VRANJU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu
U KOSVSKOJ ulici u Vranju, u četvrtak popodne, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređeno dete.
Do nezgode je došlo, dok je dete pretrčavalo ulicu, kada ga je udario auto.
Dete je prvo zbrinuto u Zdravstvenom centru Vranje, a potom, zbog teže povrede butne kosti, transportovano u UKC Niš, na dalje lečenje.
Kosovska ulica u Vranju, jedna je od najprometnijih u gradu i vodi ka Indistrijskoj zoni u Bunuševcu.
(Blic)
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