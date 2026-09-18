TEŠKA NESREĆA U VRANJU: Auto udarilo dete dok je pretrčavalo ulicu

U KOSVSKOJ ulici u Vranju, u četvrtak popodne, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređeno dete.

Foto: N. Živanović

Do nezgode je došlo, dok je dete pretrčavalo ulicu, kada ga je udario auto.

Dete je prvo zbrinuto u Zdravstvenom centru Vranje, a potom, zbog teže povrede butne kosti, transportovano u UKC Niš, na dalje lečenje.

Kosovska ulica u Vranju, jedna je od najprometnijih u gradu i vodi ka Indistrijskoj zoni u Bunuševcu.

(Blic)

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