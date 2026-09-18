JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ OD 6.000 DINARA: Kada ističe rok, kako se isplaćuje novac, kada počinje isplata, i sve ostalo što treba da znate!

ROK za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak, 21. septembra. Punoletni građani Srbije koji ispunjavaju uslove, a nemaju pravo na automatsku isplatu, moraju da podnesu prijavu kako bi ostvarili ovu pomoć.

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Isplata počinje već u utorak, 22. septembra, a novac će se građanima isplaćivati tokom narednih dana.

Ko mora da se prijavi za 6.000 dinara?

Za jednokratnu pomoć treba da se prijave punoletni građani Srbije koji ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda i koji ispunjavaju propisane uslove.

Prijava se podnosi elektronskim putem preko portala Uprave za trezor, a krajnji rok je 21. septembar.

Građani na istom portalu mogu da provere i status svoje prijave.

Jedan od osnovnih uslova jeste da građanin ima prebivalište u Srbiji i važeću ličnu kartu, uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova.

Ko dobija 6.000 dinara bez prijave?

Pojedine kategorije građana ne moraju da podnose prijavu, jer će im novac biti isplaćen automatski.

To se odnosi na građane koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda.

U ovu grupu spadaju i građani koji su ranije stekli pravo na besplatne akcije, odnosno oni koji su bili obuhvaćeni programom podele besplatnih akcija.

Za njih nije potrebno da ponovo podnose prijavu za ovu pomoć.

Status nosioca prava može da se proveri preko sistema Uprave za trezor, uz unos traženih podataka.

Kada je reč o građanima koji su u međuvremenu preminuli, ostvarivanje i isplata prava zavise od podataka u službenim evidencijama i sprovedenog ostavinskog postupka.

Kada počinje isplata 6.000 dinara?

Isplata jednokratne pomoći počinje 22. septembra, a prema planu trebalo bi da traje do 25. septembra.

Novac će prvo biti isplaćen građanima koji imaju pravo na naknadu iz Akcionarskog fonda, dok će nakon toga sredstva biti uplaćivana građanima koji su se prijavili putem portala Uprave za trezor.

Zbog dinamike isplate, nije neophodno da svim građanima novac bude vidljiv na računu istog dana.

Na koji račun stiže novac?

Sredstva će biti isplaćena preko Banke Poštanska štedionica.

Građanima koji nemaju odgovarajući račun biće automatski otvoren namenski račun za isplatu pomoći.

Nosiocima prava iz Akcionarskog fonda novac će biti uplaćen na račun koji je povezan sa ostvarivanjem prava po osnovu besplatnih akcija.

Šta ako 6.000 dinara ne bude uplaćeno?

Ukoliko novac ne bude uplaćen u predviđenom periodu, građani bi najpre trebalo da provere status prijave i podatke koji se vode u sistemu Uprave za trezor.

Problem može biti povezan sa statusom prijave, podacima o prebivalištu, važenjem lične karte ili načinom na koji se vrši isplata.

Ako postoji problem sa prijavom ili isplatom, građani mogu da se obrate Upravi za trezor kako bi dobili informaciju o daljim koracima.

Koliko dugo može da se podigne novac?

Građani koji su se prijavili za jednokratnu pomoć moći će da podignu sredstva sa računa u roku od godinu dana od dana uplate.

To znači da novac ne moraju da podignu odmah pošto bude uplaćen.

Za nosioce prava iz Akcionarskog fonda važe drugačija pravila u vezi sa rokom za raspolaganje sredstvima.

Najvažniji datumi za isplatu 6.000 dinara

Za građane koji ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć najvažnija su dva datuma:

21. septembar – poslednji dan za podnošenje prijave

22. septembar – počinje isplata pomoći

25. septembar – planirani završetak isplate

Građani koji pripadaju kategorijama kojima se novac isplaćuje automatski ne treba da podnose novu prijavu.

Oni koji moraju da se prijave treba da to urade najkasnije do 21. septembra, kako bi njihova prijava bila uzeta u obzir za isplatu jednokratne pomoći od 6.000 dinara.

(BizPortal)