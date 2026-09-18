EU ŠALJE JOŠ JEDAN PAKET POMOĆI ZA UKRAJINU: Danas stiže dodatnih 3,3 milijarde evra za rakete i dronove

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će Evropska unija obezbediti Ukrajini dodatnih 3,3 milijarde evra za kupovinu raketa i dronova, kao i da je u toku priprema više zajedničkih odbrambenih projekata.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, Fon der Lajen je saopštila da će sredstva za kupovinu oružja biti obezbeđena Ukrajini u petak, 18. septembra.

- Prošle nedelje smo odobrili finansiranje EU za sisteme Patriot kroz naš Zajam za podršku Ukrajini, ali očigledno je potrebno više - rekla je ona.

Dodala je da je EU spremna da iskoristi preostala sredstva Bezbednosne akcije za Evropu (SAFE) za pokretanje novog programa zajedničkih odbrambenih projekata između Ukrajine i EU:

- Spremni smo da iskoristimok preostala sredstva iz SAFE-a za pokretanje novog programa za zajedničke odbrambene projekte EU i Ukrajine. Želimo zajedno da razvijemo evropski sistem protivvazdušne i raketne odbrane, nadograđujući se na naš zajednički antibalistički sistem Freja. Tako da možemo da kombinujemo iskustvo i inovacije Ukrajine na bojnom polju sa evropskom tehnologijom i industrijskom snagom.

(Ukrajinska Pravda)