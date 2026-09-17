ZRENJANINAC NA CRNOJ LISTI: Posle incidenta putnika na aerodromu u Tunisu, uoči poletanja aviona za Srbiju

POSLE incidenta na aerodromu u Monastiru u Tunisu, kada su putnici kompanije "Er Srbija", koji su se 12. septembra vraćali sa letovanja, doživeli veliku neprijatnost, a sve zbog Zrenjaninca, koji je pričao da je terorista iz Maroka i da ima bombu, "Er Srbija" će, kako je rečeno za "Večernje novosti", pored stavljanja pomenutog putnika na crnu listu, tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica koje su proistekle ovim činom.

Foto Monastir Habib Bourguiba Airport

Sve je, kako je ranije objavljeno, počelo kada je Zrenjaninac prvo, navodno, pitao kabinsko osoblje: "Za koga ćete glasati?"

- Stjuardesa je profesionalno odreagovala i nije komentarisala pitanje, već je putniku poželela dobrodošlicu na let i zamolila ga da stavi svoj prtljag u prostor predviđen za to, iznad sedišta - naveo je jedan od putnika iz aviona.

Na to je muškarac rekao: "Šta ako imam bombu? Ja sam terorista iz Maroka."

Spominjanje reči bomba i sličnih izraza, po međunarodnim pravilima strogo je zabranjeno u avionima, zbog čega je osoblje odmah reagovalo. Pozvane su bezbednosne službe na aerodromu u Monastiru i avion je potpuno ispražnjen, kako bi mogao detaljno da se pregleda. Let je kasnio četiri sata.

- Putovanje avionom podrazumeva jasna pravila ponašanja koja su važna za bezbednost svih putnika i posade - saopšteno je iz Kompanije "Er Srbija". - Zbog toga rečenica ili postupak koji bi u nekoj drugoj situaciji možda bili shvaćeni kao neprimerena šala, na aerodromu ili u avionu mogu pokrenuti niz ozbiljnih bezbednosnih procedura.

Kazne za nedolično ponašanje

SLIČNI incidenti dešavaju se i drugim avio-kompanijama, a posledice po putnika mogu biti ozbiljne. "Rajaner" je 2025. jednom putniku izrekao petogodišnju zabranu putovanja i pokrenuo postupak za naplatu više od 3.000 evra troškova, nakon što je njegovo ponašanje dovelo do preusmeravanja leta Berlin-

-Marakeš u Sevilju. Sa druge strane, britanska avio-kompanija "Džet 2" izrekla je doživotnu zabranu putovanja putnici čije je agresivno ponašanje dovelo do preusmeravanja leta, uz zahtev za nadoknadu više od 5.000 funti nastalih troškova.

Prema njihovim rečima, pravila svih avio-prevoznika, jasno predviđaju da putnici moraju da poštuju instrukcije kabinskog i zemaljskog osoblja i da ne smeju svojim ponašanjem da ugrožavaju druge putnike, posadu ili bezbedno odvijanje leta. Pretnje, agresivno ili uvredljivo ponašanje, fizički ili verbalni sukobi, ometanje posade, nepoštovanje bezbednosnih instrukcija, neprimereno ponašanje pod uticajem alkohola, kao i pominjanje bombe, terorizma ili drugih bezbednosnih pretnji, mogu dovesti do udaljavanja putnika sa leta i primene drugih mera u skladu sa pravilima kompanije.

- "Er Srbija" takođe ima jasno definisana pravila za putnike neprihvatljivog ponašanja, koja u određenim slučajevima predviđaju zabranu putovanja na letovima kompanije u periodu od šest meseci do dve godine, u zavisnosti od težine i okolnosti incidenta - nastavljaju iz kompanije. - Kao i u svakom sličnom slučaju i povodom događaja na letu iz Monastira, Kompanija će postupati u skladu sa važećim propisima, svojim Opštim uslovima prevoza i pravilima koja se odnose na neprihvatljivo ponašanje putnika.

Muškarac koji je pretio odmah je uhapšen, a prema nezvaničnim informacijama, bio je u alkoholisanom stanju. Prema onome što su preneli mediji u Tunisu, jedan od direkotra u Kompaniji TAV Tunisie, koja upravlja aerodromom u Monastiru, izjavio je da je posada aviona odmah prenela nadležnima na aerodromu šta je putnik izgovorio, nakon čega su bez odlaganja pokrenute rigorozne bezbednosne procedure. On je otkrio da je kapetan aviona "Er Srbije", u svom zvaničnom raportu, posebno pohvalio tuniski tim na aerodromu za izuzetnu profesionalnost i način na koji su brzo i efikasno upravljali ovom kriznom situacijom.