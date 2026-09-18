VUČIĆ NA SAMITU KARPATSKE INICIJATIVE: "Prilika za Srbiju da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama ovog dela Evrope" (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić se oglasio novom objavom na društvenim mrežama.

FOTO TANJUG/ Julija Bakić/ bg

- Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama ovog dela Evrope i snažnije se povežemo sa Karpatskim regionom i Poljskom.

Otvaranje brze pruge Beograd–Budimpešta dodatno će nam olakšati povezivanje, a pred nama je i uspostavljanje boljih veza između Srbije i Rumunije. Energetika, putevi, železnica i drugi infrastrukturni projekti od najvećeg su značaja za sve nas i verujem da za njih možemo da dobijemo veću podršku Evropske unije.

O značaju ovog regiona za našu ekonomiju najbolje govori činjenica da 50 posto našeg izvoza ide u Rumuniju, Mađarsku i Češku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla za 42 posto.

Važni su poslovni kontakti i veze među ljudima, a posebno mogućnost da približimo naše građane i privučemo više turista iz zemalja Karpatskog regiona. Verujem da možemo da uradimo veoma dobar posao i ostvarimo velike benefite za Srbiju - naveo je predsednik u objavi.

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