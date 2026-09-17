UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NA ČUKARICI: Određeno mu zadržavanje
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica, uhapsili su N. J. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Sumnja se da je on, 16. septembra ove godine, u Požeškoj ulici, hicem iz pištolja naneo teške telesne povrede četrdesetjednogodišnjem muškarcu.
Policija je pretresom stana u kojem je N. J. neprijavljeno boravio pronašla pištolj koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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