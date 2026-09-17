SESTRE SAHRANILE MILA 40 DANA POSLE OCA: Jecaji odjekivali na seoskom groblju u Opaljeniku, saslušan osumnjičeni za ubistvo

PETAR M. (34), osumnjičen da je 15. septembra ubio Mila Petrovića (41) u njegovoj kući u selu Opaljenik kod Ivanjice, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Foto RINA

Prema informacijama koje smo dobili, on nije želeo da iznosi odbranu, već je odlučio da se brani ćutanjem. Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

U vreme kada je osumnjičeni bio u tužilaštvu, na seoskom groblju u Opaljeniku sahranjen je Milo Petrović. Ovog uzornog domaćina, do večne kuće ispratile su dve rođene sestre, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Grobljem su odjekivali jauci Milovih sestara, koje su pre samo nešto više od 40 dana sahranile oca. Nakon ubistva njihovog brata, porodična kuća u Opaljeniku ostala je prazna, jer on nije imao svoju porodicu.

Osumnjičenom, inače poreklom iz Crne Gore, a koji je poslednjih desetak godina živeo u Arilju, na teret se stavlja da je otišao do Milove kuće i sačekao ga u zasedi. Kada se Petrović vratio iz kafane, u kojoj su prethodno zajedno bili, osumnjičeni mu je, navodno, sa više hitaca iz pištolja pucao u glavu dok je bio u krevetu.

Foto: Društvene mreže Osumnjičeni za ubistvo Petar M.

Nakon što je, kako se sumnja, hladnokrvno ubio Petrovića, Petar M. se, prema informacijama koje smo dobili, vratio u kuću kod svoje sestre u Opaljeniku. Tamo je prenoćio, a potom se spakovao i otišao za Arilje, kao da se ništa nije dogodilo. Tamo je ubrzo i uhapšen.

Na teret mu se stavlja teško ubistvo. Za ovo krivično delo prema našem Zakonu, zaprećena je kazna od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.

Nepoznat motiv zločina IAKO se u prvim momentima verovalo da je motiv zločina koristoljublje, uviđaj je doneo nove detalje. Svi štekovi i ušteđevina koje je Petrović, kako saznajemo, čuvao u kući, zatečeni su netaknuti, a iz objekta ništa nije odneto. To ukazuje na mogućnost da novac, ipak, nije bio primarni motiv ubistva, već da se iza svega kriju drugi, zasada nepoznati razlozi.

Žitelji Opaljenika ogorčeni su ovim zločinom, tim pre što su, kako navode Mile i njegova porodica primali Petra M. u kuću kao najrođenijeg.