PAO JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Zaplenjeno 15 kg droge

POSLE incidenta na aerodromu u Monastiru u Tunisu, kada su putnici kompanije "Er Srbija", koji su se 12. septembra vraćali sa letovanja, doživeli veliku neprijatnost, a sve zbog Zrenjaninca, koji je pričao da je terorista iz Maroka i da ima bombu, "Er Srbija" će, kako je rečeno za "Večernje novosti", pored stavljanja pomenutog putnika na crnu listu, tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica koje su proistekle ovim činom.