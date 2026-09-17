Hapšenja i istraga

PAO JOŠ JEDAN "VRAČARAC": Zaplenjeno 15 kg droge

Z. U.

17. 09. 2026. u 21:31

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U AKCIJI policije u Beogradu je uhapšen je Marko Zekić, koji je osumnjičen da je član Vračarskog kriminalnog klana.

ПАО ЈОШ ЈЕДАН ВРАЧАРАЦ: Заплењено 15 кг дроге

Foto: Printskrin Pink TV

Pripadnici Uprave kriminalističke policje, Službe za borbu protiv  droga u saradnji sa Upravom za tehniku, PU Beograd, PS Voždovac i BIA uhapsili su pripanika zloglasne kriminalne grupe zbog trgovine narkoticima i tom prilikom zaplenili više od 15 kg marihuane. 

Foto: MUP


Uskoro opširnije...

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