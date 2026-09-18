Kapitalni remont Petrohemije Fokus na pouzdanosti i energetskoj efikasnosti

KAPITALNI remont HIP-Petrohemije, u koji će biti uloženo oko 15 miliona evra, biće obavljen u periodu između 21. septembra i 18. novembra tekuće godine.

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Cilj radova i investicionih projekata je unapređenje proizvodnih procesa, kao i povećanje pouzdanosti rada postrojenja. Pouzdanost rada Petrohemije od značaja je za ceo prerađivački kompleks NIS-a, imajući u vidu tehničko-tehnološku povezanost HIPP sa Rafinerijom nafte Pančevo.

Tokom remonta biće realizovano i 28 posebnih projekata, uz obimne aktivnosti na ključnoj opremi. Poseban fokus biće na dva kotla za proizvodnju pare visokog pritiska u fabrici Etilen. Biće izvršena i rekonstrukcija čelične konstrukcije u zgradi za finalizaciju sintetičkog kaučuka u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru, kao i aktivnosti neophodne za ispunjavanje zakonskih obaveza, te provera i čišćenje opreme.



Foto: Promo

Na radovima će, uz zaposlene u HIPP, biti angažovano oko 620 eksternih izvođača. Kao i do sada, posebna pažnja biće posvećena bezbednosti i zaštiti zdravlja zaposlenih i izvođača radova, uz doslednu primenu svih propisanih mera zaštite životne sredine.

U toku kapitalnog remonta proizvodnja u fabrikama će biti obustavljena - u Pančevu od 21. septembra, a u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru od 30. septembra. Start fabrika planiran je za 18. novembar. U fazama zaustavljanja i ponovnog pokretanja postrojenja očekivana je povremena pojava plamena na baklji i povećan nivo buke, što predstavlja deo uobičajenog tehnološkog procesa zaustavljanja, odnosno starta sistema kao što je petrohemijski.

Tokom zastoja obezbeđene su dovoljne zalihe petrohemijskih proizvoda kako bi tržište bilo uredno snabdeveno.