VESELINU MILIĆU SUĐENJE U PRVOM SUDU: Prosleđena optužnica VJT protiv bivšeg načelnika beogradske policije

PRVOM osnovnom sudu u Beogradu prosleđen je predmet protiv bivšeg načelnika PU za Grad Beograd, Veselina Milića, optuženog za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, vezano za ubistvo Aleksandra Nešovića Baju.

N.Skenderija

Optužni predlog protiv Milića je podiglo Više javno tužilaštvo, nakon čega se Viši sud oglasio nenadležnim i spise prosledio na dalje postupanje Prvom osnovnom sudu.

Kako je VJT posle podizanja optužnice saopštilo, sumnja se da je Milić 12. maja kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik PU za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično delo se može izreći kazna teža od pet godina zatvora.

Pokušaj mirenja KAKO se sumnja, Milić nije uneo važne podatke i to da je sa okrivljenim Vukovićem, inače osumnjičenim da je direktni izvršilac ubistva Nešovića, porodični prijatelj, da mu je poznato da je između njih dvojice postojao konflikt, zbog kog je Vuković strahovao za svoju bezbednost. Takođe, sumnja VJT, on je lično pozvao Vukovića u restoran "27", a preko posrednika i Nešovića, kako bi pokušao da ih pomiri.

Milića je, kako sumnja VJT, vlasnik restorana "27", okrivljeni Nenad L., 12. maja nakon 23 časa pozvao preko "Vacapa" da mu, kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja, "prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Nešović, a što okrivljeni Milić nije nikome prijavio".

Takođe, sumnja se da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu belešku uneo neistinite podatke, kao i da nije uneo određene važne podatke. On je, kako tvrdi VJT, neistinito uneo da se 12. maja 2026. godine u restoranu "27" slučajno sreo sa okrivljenim Sašom Vukovićem, zvanim Boske, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran.

Kao neistinit uneo je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio Nešović, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmahnuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Vukovićem.