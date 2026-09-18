Politika

NE MOGU DA POBEDE, PA HOĆE DA ZABRANE! Vučić: To nije politika

Новости онлајн

18. 09. 2026. u 13:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga

НЕ МОГУ ДА ПОБЕДЕ, ПА ХОЋЕ ДА ЗАБРАНЕ! Вучић: То није политика

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Jedna od kandidatkinja sa studentsko-blokaderske liste govorila je o lustraciji koju studenti planiraju da sprovedu.

Ona kaže da će se to odnositi na konkretne pojedince i javne funkcionere, i da neće biti, kako je rekla, "političke čistke".

"Hoću da vam kažem da, kad pominjete lustraciju i političku čistku, da je to pleonazam; dakle, to je jedno te isto. To je definicija lustracije.

Tako da, kad ne možete da pobedite svog protivnika, i kad ne možete da izađete na kraj sa njim, onda mu zabranite da se bavi politikom.

I shvatio sam da je to jedina tačka programa nekih", odgovorio je predsednik na pitanje novinara na nedavnoj konferenciji za medije.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...