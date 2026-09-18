MBAPE STAO UZ MIGRANTE: Burne reakcije zbog Seute

Prilično velika prašina, naročito u Španiji, ali i u Francuskoj, digla se zbog odnosa fudbalera Reala Kilijana Mbapea, Vinisijusa Žuniora i Ibrahime Konatea, prema stanovnicima španske Seute i migrantima.

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Pred utakmicu Elče–Real Madrid, igrači su izašli na teren u belim majicama solidarnosti sa stanovnicima španske enklave na severu Afrike koja je ovog leta pogođena ogromnim migrantskim talasom iz Maroka. Na majici je u prevodu pisalo “Svi smo mi stanovnici Seute“.

Ali, Mbape, Vinisijus i Konate su majice namerno obukli samo do pola, tako da natpis nije bio vidljiv, a Mbape i Vinisijus su ih zatim skinuli pre zvaničnog protokola. Ostali igrači su poruku pokazali normalno.

Krajem jula u Seutu je ušla ogromna masa migranata iz Maroka. Govori se o više od 70.000 ljudi za dva dana. Većina se vratila, ali je nekoliko hiljada ostalo, a situacija u Seuti postala je veliko unutrašnjopolitičko pitanje u Španiji i izvor novih napetosti sa Marokom.

Skrivanje natpisa protumačeno je na dva potpuno različita načina. Jedni su videli odbijanje solidarnosti sa stanovnicima Seute, dok su drugi branili pravo fudbalera da ne učestvuju u akciji koja je, iako predstavljena kao humanitarna, u sadašnjem kontekstu neizbežno dobila političko značenje. Real je stao iza prava svojih igrača da sami odluče hoće li da nose poruku.

U međuvremenu se oglasio i Mbape. Rekao je da je “u potpunosti solidaran sa Seutom i svim žrtvama“, ali da je želeo da iskaže solidarnost i sa migrantima koji su izgubili život ili žive u teškim uslovima. Poručio je da “nije želeo da uspostavlja hijerarhiju u patnji“.

Predsednik La Lige Havijer Tebas je, međutim, kritikovao trojicu igrača. Njegov stav je da je to bila institucionalna akcija klubova, a ne individualno političko izjašnjavanje fudbalera.

Juče je priča otišla još dalje. Ultras Sur, radikalna grupa navijača Reala koja je odavno izbačena sa Bernabeua i povezuje se sa krajnjom desnicom, zahteva od Mbapea, Vinisijusa i Konatea “javno izvinjenje“, tvrdeći da se svaki navijač Reala i svaki Španac stidi slike koju su poslali.

I u Francuskoj je ova afera dobila političku konotaciju jer su Mbapea kritikovali predstavnici krajnje desnice.