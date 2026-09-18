MBAPE STAO UZ MIGRANTE: Burne reakcije zbog Seute
Prilično velika prašina, naročito u Španiji, ali i u Francuskoj, digla se zbog odnosa fudbalera Reala Kilijana Mbapea, Vinisijusa Žuniora i Ibrahime Konatea, prema stanovnicima španske Seute i migrantima.
Pred utakmicu Elče–Real Madrid, igrači su izašli na teren u belim majicama solidarnosti sa stanovnicima španske enklave na severu Afrike koja je ovog leta pogođena ogromnim migrantskim talasom iz Maroka. Na majici je u prevodu pisalo “Svi smo mi stanovnici Seute“.
Ali, Mbape, Vinisijus i Konate su majice namerno obukli samo do pola, tako da natpis nije bio vidljiv, a Mbape i Vinisijus su ih zatim skinuli pre zvaničnog protokola. Ostali igrači su poruku pokazali normalno.
Krajem jula u Seutu je ušla ogromna masa migranata iz Maroka. Govori se o više od 70.000 ljudi za dva dana. Većina se vratila, ali je nekoliko hiljada ostalo, a situacija u Seuti postala je veliko unutrašnjopolitičko pitanje u Španiji i izvor novih napetosti sa Marokom.
Skrivanje natpisa protumačeno je na dva potpuno različita načina. Jedni su videli odbijanje solidarnosti sa stanovnicima Seute, dok su drugi branili pravo fudbalera da ne učestvuju u akciji koja je, iako predstavljena kao humanitarna, u sadašnjem kontekstu neizbežno dobila političko značenje. Real je stao iza prava svojih igrača da sami odluče hoće li da nose poruku.
U međuvremenu se oglasio i Mbape. Rekao je da je “u potpunosti solidaran sa Seutom i svim žrtvama“, ali da je želeo da iskaže solidarnost i sa migrantima koji su izgubili život ili žive u teškim uslovima. Poručio je da “nije želeo da uspostavlja hijerarhiju u patnji“.
Predsednik La Lige Havijer Tebas je, međutim, kritikovao trojicu igrača. Njegov stav je da je to bila institucionalna akcija klubova, a ne individualno političko izjašnjavanje fudbalera.
Juče je priča otišla još dalje. Ultras Sur, radikalna grupa navijača Reala koja je odavno izbačena sa Bernabeua i povezuje se sa krajnjom desnicom, zahteva od Mbapea, Vinisijusa i Konatea “javno izvinjenje“, tvrdeći da se svaki navijač Reala i svaki Španac stidi slike koju su poslali.
I u Francuskoj je ova afera dobila političku konotaciju jer su Mbapea kritikovali predstavnici krajnje desnice.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OGLASIO SE DUŠAN TADIĆ! Evo zbog čega se vratio u reprezentaciju Srbije
18. 09. 2026. u 09:22
PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
18. 09. 2026. u 07:12 >> 12:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)