PUCNJAVA U BEOGRADU, POLICIJA NA NOGAMA: Ranjen muškarac, u toku opsežna akcija potrage za napadačem

MUŠKARAC star 41 godinu ranjen je noćas oko 3 sata u pucnjavi koja se dogodila u Beogradu.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Kako se saznaje, nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina, piše Telegraf.

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.

Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, stanje povređenog muškarca je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.

Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unapred planiran.

Policija je odmah blokirala deo grada i pokrenuta je opsežna potraga za osumnjičenim.

Forenzičari i inspektori na terenu vrše uviđaj, prikupljaju materijalne dokaze i preuzimaju snimke sa okolnih nadzornih kamera.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta, utvrđivanju motiva i identifikaciji napadača.

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