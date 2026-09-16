PUCNJAVA U BEOGRADU, POLICIJA NA NOGAMA: Ranjen muškarac, u toku opsežna akcija potrage za napadačem
MUŠKARAC star 41 godinu ranjen je noćas oko 3 sata u pucnjavi koja se dogodila u Beogradu.
Kako se saznaje, nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina, piše Telegraf.
Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.
Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, stanje povređenog muškarca je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.
Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unapred planiran.
Policija je odmah blokirala deo grada i pokrenuta je opsežna potraga za osumnjičenim.
Forenzičari i inspektori na terenu vrše uviđaj, prikupljaju materijalne dokaze i preuzimaju snimke sa okolnih nadzornih kamera.
Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta, utvrđivanju motiva i identifikaciji napadača.
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