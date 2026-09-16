SKANDAL! CRTA bi trebalo da bude neutralni posmatrač, a u stvari je podrška "studentksoj listi"

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je nezavisna, nestranačka organizacija civilnog društva u Srbiji koja se bavi razvojem demokratske kulture, građanskog aktivizma i vladavine prava. Ili je to barem samo po definiciji.

Foto: Z. Jovanović

Naime, CRTA koja ocenjuje izborne uslove, i koja bi trebalo da u izbornom procesu učestvuje kao "nezavisni" i "neutralni" posmatrač i na kraju daje svoju procenu o tome u kakvoj klimi su održani izbori, je istovremeno direktna podrška Studentskoj listi!

Prema informacijama koje su se pojavile, CRTA je istovremeno i zastupnik studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji.

Iako bi vodeći se zdravim razumom CRTA trebala da zadrži objektivnost i da ne bude pristrasna, očigledno da ta načela kod njih ne postoje.

BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati