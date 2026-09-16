Politika

SKANDAL! CRTA bi trebalo da bude neutralni posmatrač, a u stvari je podrška "studentksoj listi"

В.Н.

16. 09. 2026. u 14:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je nezavisna, nestranačka organizacija civilnog društva u Srbiji koja se bavi razvojem demokratske kulture, građanskog aktivizma i vladavine prava. Ili je to barem samo po definiciji.

СКАНДАЛ! ЦРТА би требало да буде неутрални посматрач, а у ствари је подршка студентксој листи

Foto: Z. Jovanović

Naime, CRTA koja ocenjuje izborne uslove, i koja bi trebalo da u izbornom procesu učestvuje kao "nezavisni" i "neutralni" posmatrač i na kraju daje svoju procenu o tome u kakvoj klimi su održani izbori, je istovremeno direktna podrška Studentskoj listi!

Prema informacijama koje su se pojavile, CRTA je istovremeno i zastupnik studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji.

Iako bi vodeći se zdravim razumom CRTA trebala da zadrži objektivnost i da ne bude pristrasna, očigledno da ta načela kod njih ne postoje.

BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat