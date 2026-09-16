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TROICKI: Litvancima respekt, ali verujem u pobedu Srbije

Olja Mrkić

16. 09. 2026. u 15:57

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SELEKTOR teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki veruje u pobedu "orlova" protiv Litvanije u okviru Svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Dejvis kupa 2027. godine.

ТРОИЦКИ: Литванцима респект, али верујем у победу Србије

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Teniska reprezentacija Srbije dočekaće 19. i 20. septembra u niškoj dvorani Čair reprezentaciju Litvanije.

Selektor Srbije Viktor Troicki na raspolaganju ima Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Ognjena Milića, Branka Đurića i Stefana Latinovića.

"Imamo lepe uspomene iz Niša. Uvek smo ovde pobeđivali, zato smo izabrali da igramo u Nišu. Okupili smo se u ponedeljak. Ceo tim je na okupu, momci su već trenirali u utorak. Imamo još par dana da se spremimo do subote, dobra je atmosfera u ekipi", rekao je Troicki na konferenciji za medije.

Žreb za duel između Srbije i Litvanije na programu je u petak od 12 časova u Gradskoj kući u Nišu.

"Protivnik je za respekt. Imaju dva mlada dobra igrača, koji su u usponu na ATP listi. Ne potcenjujemo ih, ali nadamo se pobedi, verujem u svoj tim. Mi smo favoriti i verujem da uz publiku u Nišu možemo do pobede", izjavio je Troicki i pozvao navijače da u što većem broju podrže srpske tenisere.

U subotu su na programu dva singl meča, a prvi duel počinje u 14 časova. Dan kasnije, biće prvo odigran dubl, a onda dva singl meča. Prvi meč drugog dana počinje u 13 sati.

 

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