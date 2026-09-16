Politika

VODENIM TOPOM NA PODIVLJALE ALBANCE: Pristalice terorističke OVK u sukobu sa policijom, haotično u Hagu (VIDEO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 14:41

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TOKOM protesta pristalica OVK na trgu Maliveld u Hagu došlo je do sukoba demonstranata i policije, koja je morala da upotrebi vodeni top i biber-sprej, prenose holandski mediji.

ВОДЕНИМ ТОПОМ НА ПОДИВЉАЛЕ АЛБАНЦЕ: Присталице терористичке ОВК у сукобу са полицијом, хаотично у Хагу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/klankosovaofficial

Nekoliko stotina Albanaca okupilo se da bi pružilo podršku Hašimu Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK tokom izricanja presude u Hagu, prenosi RTS.

Okupljeni su kamenicama, granama i zastavama gađali pripadnike specijalnih snaga policije.

Pojedini demonstranti su se popeli na krov policijskog vozila u pokretu i skakali po njemu, dok su drugi udarali vozila jarbolima i gađali ih predmetima.

Policija je reagovala potiskivanjem demonstranata i upotrebom biber-spreja i vodenog topa, a u akciji su korišćeni i policijski psi.

Nakon intervencije policije i više hapšenja, situacija u Hagu se smirila, a okupljeni su se razišli.

(Kosovo onlajn)

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