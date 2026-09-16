VODENIM TOPOM NA PODIVLJALE ALBANCE: Pristalice terorističke OVK u sukobu sa policijom, haotično u Hagu (VIDEO)
TOKOM protesta pristalica OVK na trgu Maliveld u Hagu došlo je do sukoba demonstranata i policije, koja je morala da upotrebi vodeni top i biber-sprej, prenose holandski mediji.
Nekoliko stotina Albanaca okupilo se da bi pružilo podršku Hašimu Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK tokom izricanja presude u Hagu, prenosi RTS.
Okupljeni su kamenicama, granama i zastavama gađali pripadnike specijalnih snaga policije.
Pojedini demonstranti su se popeli na krov policijskog vozila u pokretu i skakali po njemu, dok su drugi udarali vozila jarbolima i gađali ih predmetima.
Policija je reagovala potiskivanjem demonstranata i upotrebom biber-spreja i vodenog topa, a u akciji su korišćeni i policijski psi.
Nakon intervencije policije i više hapšenja, situacija u Hagu se smirila, a okupljeni su se razišli.
(Kosovo onlajn)
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