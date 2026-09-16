VODENIM TOPOM NA PODIVLJALE ALBANCE: Pristalice terorističke OVK u sukobu sa policijom, haotično u Hagu (VIDEO)

TOKOM protesta pristalica OVK na trgu Maliveld u Hagu došlo je do sukoba demonstranata i policije, koja je morala da upotrebi vodeni top i biber-sprej, prenose holandski mediji.

Foto: Printskrin/Instagram/klankosovaofficial

Nekoliko stotina Albanaca okupilo se da bi pružilo podršku Hašimu Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK tokom izricanja presude u Hagu, prenosi RTS.

Okupljeni su kamenicama, granama i zastavama gađali pripadnike specijalnih snaga policije.

Pojedini demonstranti su se popeli na krov policijskog vozila u pokretu i skakali po njemu, dok su drugi udarali vozila jarbolima i gađali ih predmetima.

Policija je reagovala potiskivanjem demonstranata i upotrebom biber-spreja i vodenog topa, a u akciji su korišćeni i policijski psi.

Nakon intervencije policije i više hapšenja, situacija u Hagu se smirila, a okupljeni su se razišli.

(Kosovo onlajn)

BONUS VIDEO: BIZARNO: Smrt bakama i dekama, to je ono sto nudi Pajtićeva studentsko blokaderska lista