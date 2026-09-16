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ISF jača međunarodnu sportsku saradnju: Tanasković u uspešnoj poseti Budimpešti

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 09. 2026. u 15:57

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U Budimpešti je održan IJF Hungary Grand Slam 2026., jedno od značajnih događaja u međunarodnom džudo kalendaru, koji okuplja najbolje svetske džudiste, ali i istaknute predstavnike međunarodne sportske zajednice.

ИСФ јача међународну спортску сарадњу: Танасковић у успешној посети Будимпешти

FOTO: SŠSS

Na poziv Mariusa Vizera, predsednika Međunarodne džudo federacije (IJF), predsednik Svetske školske federacije (ISF) Željko Tanasković i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić boravili su u Budimpešti od 10. do 14. septembra i prisustvovali takmičenju koje je na najvišem nivou organizovano u Sport Areni.

Poseta Budimpešti bila je mnogo više od prisustva samom sportskom takmičenju. Predstavljala je značajnu priliku za susrete, razgovore i dalje jačanje odnosa ISF-a sa predstavnicima vodećih međunarodnih sportskih organizacija.

Tokom boravka u Budimpešti, predsednik Tanasković imao je niz razgovora sa predstavnicima međunarodne sportske zajednice, tokom kojih su razmenjena mišljenja o razvoju sporta, mogućnostima buduće saradnje i značajnoj ulozi sporta u povezivanju mladih, institucija i država.

FOTO: SŠSS

Jedan od važnih događaja bila je i prestižna Gala večera, koja je okupila vodeće ljude svetskog džudoa, kao i predstavnike velikih međunarodnih sportskih institucija, među kojima su bili Međunarodni olimpijski komitet, Međunarodna federacija školskog sporta, Svetska federacija fidžital sporta, predstavnici Vlade Mađarske i mnogi drugi. Đurić je u razgovorima isticao velika ulaganja u celokupan sport u Srbiji i Beogradu, od strane Ministarstva sporta i Sekretarijata za sport i omladinu Beograda. 

Ovo okupljanje još jednom je pokazalo snagu sporta da stvara veze koje prevazilaze sama sportska borilišta. Veliki međunarodni sportski događaji nisu samo pozornica za najbolje sportiste sveta, već i važna platforma za izgradnju partnerstava, razmenu ideja i stvaranje novih mogućnosti za buduće generacije.

FOTO: SŠSS

Delegacija ISF-a bila je smeštena u prestižnom budimpeštanskom hotelu Al Habtoor Palace, dok je celokupan program pružio brojne mogućnosti za formalne i neformalne susrete sa vodećim ljudima i predstavnicima međunarodnog sportskog pokreta.

Za ISF, prisustvo ovakvim događajima predstavlja još jedan važan korak u jačanju saradnje sa međunarodnim federacijama i institucijama, uz istovremenu promociju vrednosti školskog sporta, obrazovanja, prijateljstva i međunarodnog povezivanja.

Sport povezuje. Sport gradi mostove. A kroz sport stvaramo nove mogućnosti za mlade širom sveta.
 

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