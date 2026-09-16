NEMAČKA PENZIJA: Šta ako nemate decenije staža, postoji prečica za koju niko ne zna?!

MNOGI radnici koji su deo života proveli u Nemačkoj pitaju se koliko zapravo moraju imati uplaćenih doprinosa da bi jednog dana ostvarili pravo na zakonsku starosnu penziju. Pravilo je jasnije nego što se na prvi pogled čini: za redovnu starosnu penziju potrebno je najmanje 60 meseci priznatog osiguranja, odnosno pet godina.

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Međutim, tih pet godina predstavlja samo ulazni uslov – to ne znači da će penzija automatski biti visoka.

Šta sve ulazi u minimalnih 5 godina osiguranja?

Nemački penzijski sistem ne gleda isključivo mesece u kojima je osoba bila klasično zaposlena kod poslodavca. Pored redovnog rada, u opšti period čekanja od 5 godina (60 meseci) mogu se uračunati i drugi priznati periodi:

Periodi odgajanja dece i nege članova porodice.

Dobrovoljno uplaćivanje doprinosa u određenim slučajevima.

Periodi osiguranja iz drugih država (pod određenim međudržavnim uslovima).

Prema informacijama nemačkog penzijskog osiguranja, dobrovoljne uplate mogu pomoći osiguranicima kojima nedostaje nekoliko meseci kako bi dostigli minimalnu granicu od 60 meseci.

Starosna granica i visina penzije

Samo ispunjavanje uslova od 60 meseci osiguranja nije dovoljno - potrebno je dostići i zakonom propisanu starost za penzionisanje. Za osobe rođene 1964. godine ili kasnije, trenutno je propisana starosna granica od 67 godina.

Ključni faktori za konačni iznos:

Dužina staža: Velika je razlika između osobe osigurane samo minimalnih 5 godina i nekoga ko je radio decenijama.

Visina primanja: Iznos direktno zavisi od osnovice na koju su uplaćivani doprinosi tokom radnog veka.

Šta ako nemate dovoljno staža ili vam je penzija premala?

Ako osoba tokom života ne prikupi 60 meseci osiguranja, ne može ostvariti redovnu zakonsku starosnu penziju. Ipak, nemački sistem predviđa mehanizam osnovne socijalne sigurnosti u starosti (Grundsicherung im Alter).

Ko ima pravo: Osobe koje nemaju dovoljno sopstvenih prihoda i imovine za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Priroda pomoći: Ovo nije dodatna penzija, već socijalna pomoć.

Kome je namenjena: Mogu je ostvariti osobe bez prava na penziju, ali i oni koji već primaju nisku zakonsku penziju koja nije dovoljna za život.

Provera prihoda: Pri odlučivanju se uzimaju u obzir prihodi i imovina osiguranika, a pod određenim okolnostima i njegovog partnera.

Za 2026. godinu, osnovna mesečna potreba za samca iznosi 563 evra, dok se priznati troškovi stanovanja i grejanja razmatraju zasebno, u zavisnosti od konkretnog slučaja, piše Dnevno.

(Telegraf)