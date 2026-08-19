UGA POGODILI SA 10 HITACA U GRUDI I GLAVU: Likvidacija Uglješe Aranitovića u Beogradu nije rasvetljena punih 18 godina
U LOMINOJ ulici u Beogradu, sat iza ponoći, iz crnog "audija" otvorena je rafalna vatra. Policija je izbrojala 30 čaura oko tela Uglješe Aranitovića Uga (42), kuma Sretena Jocića, Joce Amsterdama i šabačkog "žestokog momka".
Pre tačno 18 godina, 19. avgusta 2008, deset hitaca iz "kalašnjikova" pogodilo je vođu "šabačkog klana" u glavu i grudi. Zločin je do danas nerasvetljen.
Aranitović je u trenutku ubistva bio u društvu devojke, koja je, uprkos kiši metaka - ostala nepovređena. Rekonstrukcija njegovog kretanja te noći detaljno je urađena. Bio je na večeri, seo u svoj "pežo 407" i sa mladom ženom krenuo kod nje kući. U Lominoj 36 zaustavio je auto, devojka je izašla, a on je krenuo da se parkira.
- U tom trenutku, sa njihove leve strane naišao je crni "audi" italijanskih tablica, u kojem je bilo više napadača. Preprečili su mu put i zapucali. Šapčanin nije uspeo da izađe iz kola i ostao je na mestu mrtav. Devojka je pobegla i nepovređena pozvala policiju i Hitnu pomoć - pisale su "Novosti" dan kasnije.
Radio za SDB?
UGLjEŠA Aranitović govorio je u sudnici o svojoj povezanosti sa bivšom Službom državne bezbednosti (SDB). Tvrdio je da je više puta od ove službe dobijao putne isprave sa lažnim imenom. Navodno, putovao je često u inostranstvo po zadacima koje su mu oni zadavali.
Utvrđeno je i da su ubice posle zločina pobegle ka Voždovcu. Zapaljeni "audi" nađen je pola sata kasnije u Medakoviću, u Ulici Cvetanova ćuprija. Bilo je jasno da su zločinci pokušali da vatrom izbrišu tragove.
Inspektori beogradske policije pokušavajući da identifikuju i nađu ubice, ali i nalogodavce, detaljno su istraživali Aranitovićevu prošlost. On je šest godina ranije preživeo napad, kada je ubijen Mojkovčanin Ivica Ico Jovanović.
Modus zločin bio je gotovo identičan. U Ulici Vojislava Ilića sedeli su u "mercedesu" ispred jednog auto-servisa kada je naišao drugi auto iz kog je zapucano. Jovanović je bio na licu mesta mrtav, dok su Aranitović, kao i još dva saputnika, prošli bez ogrebotine.
Mediji su tada pisali da je on godinama bio jedan od najznačajnijih pripadnika srpskog podzemlja i vođa najmoćnije šabačke kriminalne grupe, za koju se govorilo da je krala i preprodavala vozila, da se bavila ucenama i reketiranjem. Govorilo se da su laki na obaraču, kao i da imaju dobre kontakte sa kriminalcima u BiH i Crnoj Gori.
U žižu javnosti ovaj "šabački klan" dospeo je sredinom 2002. kada se sukobio sa suprotstavljenom ekipom, koju je predvodio Nebojša Suvajdžić, čiji je rođeni brat Dragan, zvani Čkilja, kasnije ubijen u "sačekuši", koja je, takođe, do danas nerasvetljena.
Kum ga upoznao sa Fišerom
O KUMSTVU sa Sretenom Jocićem, Aranitović je ovako pričao:
Aranitović je hapšen u akciji "Sablja" posle ubistva premijera Zorana Đinđića, a pred Specijalnim sudom u Beogradu dovođen je u vezu sa Jotkom i njegovom ekipom.
Za njega se pričalo i da je bio blizak Darku Elezu, kao i Strahinji Rašeti, koji je oktobra 2006. pokušao da ubije Đorđa Ždrala. Iste godine, Aranitović je uhapšen u Beogradu, dok je bio u društvu kuma Jocića i Crnogorca Krsta Stanišića, i to po poternici Sarajeva, koja ga je teretila da je direktni izvršilac ubistva Predraga Polovine i ranjavanja Borisava Radića na Vogošći.
Kako je u međuvremenu postao državljanin Srbije, sudilo mu se u Šapcu. Aranitović je negirao ubistvo, a Veće Okružnog suda oslobodilo ga je optužbi zbog nedostatka dokaza.
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