Društvo

DŽek Dimić stiže u Niš!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2026. u 17:35

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MEĐUNARODNI filmski festival Niš sa ponosom najavljuje da će jedan od uvaženih gostiju ovogodišnjeg izdanja biti istaknuti američki i srpski glumac Jack Dimich (Željko Dimić), koji će na festivalu boraviti tokom njegovog trajanja, od 25. do 30. avgusta 2026. godine.

Џек Димић стиже у Ниш!

Foto: printscreen

Publika i mediji imaće priliku da se susretnu sa poznatim glumcem na Tvrđavi, dok je centralni događaj njegovog gostovanja zakazan za petak, 28. avgust, kada će premijerno biti prikazano ostvarenje „Pohota" (Lust) u kome Dimich tumači glavnu ulogu.

Nakon premijerne projekcije 28. avgusta, Džek Dimić će se zajedno sa filmskom ekipom svečano pokloniti niškoj publici.

Džek Dimić (Željko Dimić) diplomirao je 2001. godine na čuvenom Lee Strasberg Institutu za film i teatar u Njujorku. Iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru sa preko 80 ostvarenih uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, na čak pet jezika (srpskohrvatskom, engleskom, ruskom, italijanskom i češkom).

O FILMU „POHOTA" (LUST)

Smešten u živopisni ambijent Beograda, film „Pohota" je intrigantan psihološki triler koji istražuje dubine ljudskog uma, granice strasti i posledice koje želja donosi. Priča prati profesora Majkla Melouna, Njujorčanina koji dolazi u Srbiju da predaje na Filološkom fakultetu. Ono što počinje kao jednostavno akademsko putovanje, ubrzo se pretvara u lavirint psihološke napetosti, mračnih tajni i neočekivanih opasnosti.

(Kurir.rs)

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