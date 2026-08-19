DŽek Dimić stiže u Niš!
MEĐUNARODNI filmski festival Niš sa ponosom najavljuje da će jedan od uvaženih gostiju ovogodišnjeg izdanja biti istaknuti američki i srpski glumac Jack Dimich (Željko Dimić), koji će na festivalu boraviti tokom njegovog trajanja, od 25. do 30. avgusta 2026. godine.
Publika i mediji imaće priliku da se susretnu sa poznatim glumcem na Tvrđavi, dok je centralni događaj njegovog gostovanja zakazan za petak, 28. avgust, kada će premijerno biti prikazano ostvarenje „Pohota" (Lust) u kome Dimich tumači glavnu ulogu.
Nakon premijerne projekcije 28. avgusta, Džek Dimić će se zajedno sa filmskom ekipom svečano pokloniti niškoj publici.
Džek Dimić (Željko Dimić) diplomirao je 2001. godine na čuvenom Lee Strasberg Institutu za film i teatar u Njujorku. Iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru sa preko 80 ostvarenih uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, na čak pet jezika (srpskohrvatskom, engleskom, ruskom, italijanskom i češkom).
O FILMU „POHOTA" (LUST)
Smešten u živopisni ambijent Beograda, film „Pohota" je intrigantan psihološki triler koji istražuje dubine ljudskog uma, granice strasti i posledice koje želja donosi. Priča prati profesora Majkla Melouna, Njujorčanina koji dolazi u Srbiju da predaje na Filološkom fakultetu. Ono što počinje kao jednostavno akademsko putovanje, ubrzo se pretvara u lavirint psihološke napetosti, mračnih tajni i neočekivanih opasnosti.
(Kurir.rs)
Preporučujemo
ŠKOLSKI RANAC DO DOZVOLjENE TEŽINE: Evo koliko bi školska torba trebalo da bude teška!
19. 08. 2026. u 17:09
PATRIJARH PORFIRIJE: Ljubav Gospodnja je sila koja preobražava, izbavlja i isceljuje
19. 08. 2026. u 15:03
ZA STARIJE OD 17 GODINA: Upis od 24. do 27. avgusta
19. 08. 2026. u 11:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)