Nesreće

TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

19. 08. 2026. u 13:20

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NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 18. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

ТРИ ОСОБЕ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНЕ: У Јужнобачком округу за дан догодило се десет саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je 18. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 406 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 24 vozača i jedno vozilo, a zadržan je jedan vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

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