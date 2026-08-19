TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 18. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je 18. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 406 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 24 vozača i jedno vozilo, a zadržan je jedan vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.