TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu, u utorak, 18. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je 18. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 406 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 24 vozača i jedno vozilo, a zadržan je jedan vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
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