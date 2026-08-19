Zločin

OPERISAN, ZADOBIO FRAKTURE KOSTIJU GLAVE I LICA: Poznato stanje muškaraca otetog u ponedeljak uveče Petrovaradinu

Ljiljana Preradović

19. 08. 2026. u 12:37

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TRIDESETDEVETOGODIŠNjI D.M. teško povređen prilikom otmice koja se dogodila u ponedeljak uveče, u Univerzitetski klinički centar Vojvodine dovezen je kolima Hitne pomoći sa višestrukim teškim povredama, koje su uključivale frakture kostiju glave i lica, naveli su u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

ОПЕРИСАН, ЗАДОБИО ФРАКТУРЕ КОСТИЈУ ГЛАВЕ И ЛИЦА: Познато стање мушкараца отетог у понедељак увече Петроварадину

FOTO: Novosti

Nakon sprovedene kompletne dijagnostike, kako navode u Službi za odnose sa javnošću u UKCV, uključujući CT pregled, i pružene medicinske pomoći, od strane maksilofacijalnog hirurga, postavljena je indikacija za operativno lečenje.

- Pacijent je 19. avgusta operisan, nakon čega je hospitalizovan u UKCV, gde se nastavlja njegovo postoperativno lečnje i praćenje zdravstvenog stanja – navode u UKCV.

Kako smo ranije objavili, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43 ) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Sumnja se da je D. E. u ponedeljak, 17. avgusta oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja. Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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