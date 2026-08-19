CENE STOKE NA VELIKOM TESTU: Prasad stigla do 400 dinara, jagnjad 520, a telad čak 900 dinara po kilogramu

NA TRŽIŠTU žive stoke u Srbiji tokom protekle sedmice zabeležene su različite promene cena, pa se iznosi značajno razlikuju od regiona do regiona.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), kod pojedinih kategorija goveda zabeležen je pad cena, dok su tovni bikovi i prasad na pojedinim područjima poskupeli.

Posebno se izdvajaju cene teladi, tovnih bikova, prasadi i jagnjadi, koje pokazuju da stanje na tržištu nije ujednačeno.

Telad jeftinija na području Šapca, bikovi skuplji kod Loznice

U klanicama na području Mačvanskog regiona tokom protekle sedmice došlo je do pada otkupnih cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma, kao i tovne junadi težine preko 480 kilograma.

Kod teladi je dominirala cena od 710 dinara po kilogramu, dok se tovna junad najčešće otkupljivala za 415 dinara po kilogramu.

Ponuda je ocenjena kao dobra, dok je broj otkupljenih grla bio na prosečnom nivou.

Za razliku od Mačve, na području Podrinjskog regiona tovni bikovi simentalske rase, težine preko 500 kilograma, plaćani su skuplje. Dominantna otkupna cena iznosila je 450 dinara po kilogramu.

Ponuda i obim otkupa bili su približno na nivou prethodne sedmice.

U Beogradu cena tovnih bikova bez promene

Na području Beograda i okolnih mesta ponuda tovnih bikova težine preko 500 kilograma bila je dobra, ali je otkup bio nešto slabiji.

Cena se, međutim, nije menjala. Klaničari su za ovu kategoriju najčešće plaćali 410 dinara po kilogramu.

Bez promena je bilo i na području Južnobačkog regiona. Dominantna cena tovne junadi težine preko 480 kilograma ostala je na 460 dinara po kilogramu.

Na području Raškog regiona telad simentalske rase do 160 kilograma najčešće su otkupljivana za 900 dinara po kilogramu, dok je cena tovnih bikova preko 500 kilograma iznosila 450 dinara.

Kod krava za klanje simentalske rase dominirala je cena od 260 dinara po kilogramu.

Prasad poskupela, u Podrinju čak 400 dinara po kilogramu

Znatno zanimljivija situacija zabeležena je na tržištu svinja.

U klanicama na području Podrinjskog regiona porasle su otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Prasad su najčešće plaćana 400 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena tovnih svinja iznosila 220 dinara po kilogramu.

Ponuda je bila dobra.

Rast cene prasadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Kraljevu, gde je kilogram prasadi težine od 16 do 25 kilograma dostigao 310 dinara.

U nekim krajevima prasad je ipak pojeftinila

Za razliku od Podrinja i Kraljeva, u Podunavskom regionu došlo je do pada otkupnih cena prasadi i tovnih svinja.

Kod prasadi je dominirala cena od 350 dinara po kilogramu, dok su klaničari tovne svinje plaćali od 200 do 240 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Smederevu takođe su zabeležene više cene prasadi i obe kategorije tovnih svinja.

U Južnobanatskom regionu porasla je otkupna cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, pa je dominantna cena iznosila 170 dinara po kilogramu. Ponuda i obim otkupa bili su prosečni.

Na pijaci u Vranju situacija je bila drugačija - prasad od 16 do 25 kilograma pojeftinila su, pa se prodaja najčešće odvijala po 320 dinara po kilogramu.

Cene u Beogradu

Na području Beograda i okolnih mesta klaničari su tovne svinje težine od 80 do 120 kilograma plaćali između 210 i 230 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena iznosila 220 dinara.

U Južnobačkom regionu cena prasadi ostala je nepromenjena. Prasad težine od 16 do 25 kilograma najčešće su plaćana 275 dinara po kilogramu.

Tovljenici su se otkupljivali po cenama od 195 do 210 dinara po kilogramu.

Jagnjad skuplja u Smederevu i Loznici, ali jeftinija kod Šapca

Promene su zabeležene i na tržištu ovaca i jagnjadi.

Na stočnoj pijaci u Smederevu porasle su prodajne cene i jagnjadi i ovaca. Za kilogram jagnjetine žive vage trebalo je izdvojiti 520 dinara, dok je cena ovaca dostigla 320 dinara po kilogramu.

Istovremeno, u klanicama na području Mačvanskog regiona jagnjad su pojeftinila. Dominantna otkupna cena iznosila je 350 dinara po kilogramu.

Ponuda je bila dobra, dok je obim otkupa bio prosečan.

Na području Podrinjskog regiona zabeležen je suprotan trend. Otkupna cena jagnjadi porasla je u odnosu na prethodnu sedmicu, a klaničari su ih najčešće plaćali 480 dinara po kilogramu.

U Požarevcu jagnjad 500 dinara po kilogramu

Prema podacima STIPS-a, u klanicama na području Požarevca i okolnih mesta nije bilo značajnijih promena u ponudi, tražnji i otkupnim cenama.

Kod jagnjadi je dominirala cena od 500 dinara po kilogramu, dok su ovce najčešće otkupljivane za 200 dinara po kilogramu.

Iste cene zabeležene su i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

U Srednjobanatskom regionu nakon izvesnog perioda ponovo je zabeležen otkup jagnjadi, i to po dominantnoj ceni od 450 dinara po kilogramu.

U Vranju jeftinije koze

Na pijaci žive stoke u Vranju tokom protekle sedmice pala je cena koza.

Promet se najčešće odvijao po ceni od 230 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležena je prodaja jagnjadi, jaradi i ovaca. Međutim, u dostupnom izveštaju kod jagnjadi je naveden podatak od 50 dinara po kilogramu, što predstavlja izrazito neuobičajenu vrednost i verovatno zahteva dodatnu proveru izvornog podatka.

Kod jaradi je dominirala cena od 350 dinara, dok su ovce najčešće prodavane za 150 dinara po kilogramu, isto kao i prethodne sedmice.

Šta pokazuje tržište?

Podaci sa stočnih pijaca i iz klanica pokazuju da se cene trenutno kreću veoma različito u zavisnosti od regiona i kategorije grla.

Kod goveda se posebno izdvajaju telad od 710 dinara po kilogramu u Mačvi i 900 dinara u Raškom regionu, dok su tovni bikovi u Podrinju dostigli 450 dinara.

Na tržištu svinja najviša navedena cena bila je 400 dinara po kilogramu za prasad u Podrinju, dok se kod jagnjadi izdvaja 520 dinara u Smederevu i 500 dinara u Požarevcu.

Takve razlike pokazuju koliko mesto prodaje, ponuda i tražnja mogu da utiču na konačnu cenu koju poljoprivrednik može da dobije za grlo.

(BizPortal)

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