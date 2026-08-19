VOZILOM UDARIO ČETIRI OSOBE: Incident ispred restorana u Bojniku
Pripadnici Policijske uprave u Leskovcu uhapsili su E.S.(23) iz Bojnika koji se sumnjiči da je vozilom udario četiri osobe, a potom pobegao sa lica mesta.
Incident, kome je prisustvovalo više osoba, dogodio se u utorak uveče, ispred jednog restorana u Bojniku, a svemu je prethodila kraća rasprava.
Osumnjičeni se, nakon što je vozilom udario četiri osobe, udaljio u nepoznatom pravcu, ali ga je policija, intenzivnim radom, identifikovala i uhapsila zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Uhapšenom muškarcu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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