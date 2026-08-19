Hapšenja i istraga

U STANU NARKOTICI I DIGITALNA VAGA: U Somboru uhapšen D.K. (30) osumnjičen za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

19. 08. 2026. u 13:15

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POLICIJA u Somboru uhapsila je D. K. (30) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У СТАНУ НАРКОТИЦИ И ДИГИТАЛНА ВАГА: У Сомбору ухапшен Д.К. (30) осумњичен за трговину дрогом

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 340 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 370 grama opojne droge nalik na amfetamin, 15 tableta za koje se sumnja da su MDMA i digitalnu vagu za precizno merenje.

D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

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