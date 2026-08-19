U STANU NARKOTICI I DIGITALNA VAGA: U Somboru uhapšen D.K. (30) osumnjičen za trgovinu drogom
POLICIJA u Somboru uhapsila je D. K. (30) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 340 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 370 grama opojne droge nalik na amfetamin, 15 tableta za koje se sumnja da su MDMA i digitalnu vagu za precizno merenje.
D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
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