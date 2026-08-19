Nesreće

POVREĐENI MALOLETNIK (16) OPERISAN: Detalji saobraćajne nesreće u Nišu, sudarili se motocikli

Jelena Ćosin

19. 08. 2026. u 14:07

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Dve osobe, među kojima je i šesnaestogodišnjak, povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se u utorak oko 21 čas dogodila u niškom naselju Čalije, kada su se sudarili motocikli „jamaha“ i „zontes“. Obojica su sa teškim povredama prevezena u Univerzitetski klinički centar Niš.

ПОВРЕЂЕНИ МАЛОЛЕТНИК (16) ОПЕРИСАН: Детаљи саобраћајне несреће у Нишу, сударили се мотоцикли

Foto: Novosti

Pacijentu V. K. (23) dijagnostikovan je prelom butne kosti. On je u stabilnom stanju i hospitalizovan na Klinici za anesteziju UKC Niš.

Maloletni pacijent (16) zadobio je težak prelom kostiju potkolenice, zbog čega je odmah operisan. Hospitalizovan je na Klinici za dečiju hirurgiju i ortopediju.

Ovo je druga saobraćajna nezgoda u kojoj je za manje od 24 sata učestvovao električni moped, a u obe su posledice bile teške. Samo dan ranije, na putu kod Aleksinca, u smeru ka Bobovištu, život je izgubila žena (43), dok je muškarac (43), koji je upravljao električnim mopedom, teško povređen.

Policija utvrđuje kako je došlo do nezgode u Čalijama. Prema rečima očevidaca, maloletnik se u trenutku sudara nalazio na električnom mopedu, dok će tačne okolnosti i uzrok nezgode biti poznati nakon završetka istrage.

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