POVREĐENI MALOLETNIK (16) OPERISAN: Detalji saobraćajne nesreće u Nišu, sudarili se motocikli
Dve osobe, među kojima je i šesnaestogodišnjak, povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se u utorak oko 21 čas dogodila u niškom naselju Čalije, kada su se sudarili motocikli „jamaha“ i „zontes“. Obojica su sa teškim povredama prevezena u Univerzitetski klinički centar Niš.
Pacijentu V. K. (23) dijagnostikovan je prelom butne kosti. On je u stabilnom stanju i hospitalizovan na Klinici za anesteziju UKC Niš.
Maloletni pacijent (16) zadobio je težak prelom kostiju potkolenice, zbog čega je odmah operisan. Hospitalizovan je na Klinici za dečiju hirurgiju i ortopediju.
Ovo je druga saobraćajna nezgoda u kojoj je za manje od 24 sata učestvovao električni moped, a u obe su posledice bile teške. Samo dan ranije, na putu kod Aleksinca, u smeru ka Bobovištu, život je izgubila žena (43), dok je muškarac (43), koji je upravljao električnim mopedom, teško povređen.
Policija utvrđuje kako je došlo do nezgode u Čalijama. Prema rečima očevidaca, maloletnik se u trenutku sudara nalazio na električnom mopedu, dok će tačne okolnosti i uzrok nezgode biti poznati nakon završetka istrage.
Preporučujemo
SUDARALI SE AUTOBUS I AUTOMOBIL, IMA MRTVIH: Teška nesreća u Mladenovcu (FOTO)
19. 08. 2026. u 07:22
TEŠKA NOĆ: Više osoba ozbiljno povređeno u nesrećama
19. 08. 2026. u 07:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)