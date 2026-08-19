FILIPOVIĆI BROJE ČETVORO DECE, NA PUTU I PETO: Predsednik Vučić u razgovoru sa porodicom iz sela Pejkovac (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi porodicu Filipović u selu Pejkovac kod Žitorađe.
Domaćini ističu da je selo Pejkovac "živo" i da mladi ne odlaze.
- Baš vam je lepo ovde. "Živo" je selo, ali je problem što niko nije ništa radio na školi od 1970. godine. To je istureno odeljenje. Sve to traži pare, ali dok ima dece, ima i smisla. Nikad nam nije žao da za to izdvojimo novac. Negde oko 600.000 evra bi bilo ulaganje, a za glavnu školu dva miliona evra. To Žitorađa ne može da zaradi za 150 godina, tako da morate sa strane to da donosite i ja sam srećan što to radim. Ovo su vredni ljudi, pošteni i odgovorni. Ne može cela zemlja da stane u Beograd i Novi Sad. Kad vidite ovoliko dece... Ovoliko dece možete videti samo u ovakvim domaćinstvima. Bez dece ne znam za koga i šta radimo, kao da nema budućnosti, a ovde budućnosti ima - kazao je Vučić.
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