STIŽE ZIMA, STIŽE I RAČUN: Evo koliko će Srbi platiti drva, pelet i gas

LETO još traje, ali se domaćinstva širom Srbije već pripremaju za narednu grejnu sezonu. Ko se greje na drva ili pelet, ove godine ima dodatni razlog da ogrev nabavi ranije.

foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Ko se greje na pelet ove godine nema mnogo razloga za čekanje.

Prema aktuelnim podacima sa tržišta, tona peleta trenutno se prodaje uglavnom od oko 38.000 do 44.000 dinara, dok je tokom leta cena već porasla za nekoliko hiljada dinara.

To znači da porodica kojoj je za sezonu potrebno četiri tone mora da izdvoji približno 152.000 do 176.000 dinara.

Za pet tona računica raste na 190.000 do 220.000 dinara, dok bi šest tona po sadašnjoj gornjoj ceni koštalo čak 264.000 dinara.

Naravno, stvarna potrošnja zavisi od kvadrature, izolacije, kvaliteta peći i temperature koju domaćinstvo održava.

Ovogodišnje tržišne cene pokazuju da bi račun za domaćinstva koja kupuju veće količine peleta mogao biti znatno viši.

Megavat-sat u večernjim satima može da košta i 400 evra

Cena električne energije na tržištu može značajno da se menja tokom dana.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković rekao je za RTS da u večernjim satima cena megavat-sata može da dostigne između 300 i 400 evra.

U tim periodima EPS nastoji da koristi sopstvene proizvodne kapacitete i raspoloživu energiju kako bi potrebe pokrio bez dodatnog izlaganja kompanije visokim troškovima nabavke.

S druge strane, kada se pojave viškovi solarne energije, situacija je potpuno drugačija.

Cena tada može da padne na 20 do 40 evra po megavat-satu, a u pojedinim trenucima može pasti čak na nulu ili u negativnu vrednost.

To pokazuje koliko se tržište električne energije razlikuje u zavisnosti od dela dana, proizvodnje iz obnovljivih izvora i trenutne potrošnje.

Drva: sada je trenutak za kupovinu

Ni oni koji koriste drva nemaju mnogo razloga da čekaju jesen. Aktuelne cene kubika ogrevnog drveta u pojedinim delovima Srbije idu do oko 10.500 dinara, dok se na tržištu mogu pronaći i niže cene, zavisno od vrste drveta, mesta kupovine i kvaliteta.

Ako domaćinstvo potroši osam kubika tokom sezone, po ceni od 10.500 dinara to je 84.000 dinara.

Za deset kubika potrebno je 105.000 dinara, a za 12 kubika čak 126.000 dinara.

Gas i dalje među povoljnijim opcijama

Kod prirodnog gasa situacija je drugačija.

Trošak energije za grejanje prosečno izolovanog stana od 60 kvadrata tokom 180 dana iznosio je oko 59.500 dinara.

U međuvremenu je bilo promena na energetskom tržištu, ali je važno i to što je generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio da neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva.

Istakao je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi i da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će prema njegovim rečima, biti urađeno.

Zbog toga gas za sada ostaje jedna od predvidljivijih opcija za domaćinstva koja već imaju priključak.

A koliko košta centralno grejanje?

Za Beograd je trenutno važeća cena grejanja za domaćinstva 153,94 dinara po kvadratnom metru, prema cenovniku Infostana koji se primenjuje od 1. oktobra 2025. godine.

Za stan od 50 kvadrata to znači oko 7.697 dinara mesečno, odnosno približno 92.364 dinara za 12 meseci ako se posmatra godišnji iznos po toj mesečnoj tarifi.

Za stan od 60 kvadrata mesečni iznos je oko 9.236 dinara, odnosno oko 110.837 dinara godišnje.

Ipak, kod centralnog grejanja treba imati u vidu da se način obračuna razlikuje od sistema do sistema i da se u Beogradu primenjuju i modeli naplate prema potrošnji.

(BizPortal)

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