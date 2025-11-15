ROĐACI UBIJENIH KOD BABUŠNICE ZA "NOVOSTI" Ni sa kim se nikada nisu posvađali, ne znamo šta je moglo da bude uzrok nečeg ovakvog (VIDEO)
MUŠKARAC Srđan.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Rođaci ubijenog M.L. (69) i njegovog sina M.L. (41) govorili su za "Novosti".
Saša i Jasmina Lepojić rođaci ubijenog M.L. (69) i njegovog sina M.L. (41) istakli su za "Novosti" da su bili odlični ljudi, vredni i radni i da se ni sa kim nikada nisu posvađali.
- Oni imaju kuću u Babušnici, ali su sada u penziji, pa su došli ovde da žive. Poslednji put smo ih videli kada su bile Zadušnice, ne znamo šta je moglo da bude uzrok nečeg ovakvog, samo smo čuli da se to dogodilo - reli su uznemireni rođaci.
U razgovoru sa meštanima otkrivamo da je osumnjičeni Srđan.M. (49) bio problematičan kao mladić i da je moguće da su se posvađali oko ovaca, ili nekog zemljišta nisu sigurni.
Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je zadržavanje Srđan.M. (49) koji je komšija ubijenih, a na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo.
Kako su preneli mediji, osumnjičeni je u razgovoru priznao izvršenje dela i pokazao mesto na kom je odbacio pištolj gde je i pronađen. Danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.
Podsetimo, policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su juče oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom - navodi se u saopštenju.
Izvršen je uviđaj na licu mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.
Pogledajte video:
Preporučujemo
OGLASIO SE MUP O DVOSTRUKOM UBISTVU U SELU ZAVIDINCE KOD BABUŠNICE
14. 11. 2025. u 23:55
CELO SELO U ŠOKU: Meštani o ubistvu oca i sina kod Babušnice
14. 11. 2025. u 22:26
UHAPŠEN OSUMNjIČENI: Ubijeni otac i sin kod Babušnice
14. 11. 2025. u 20:59
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)