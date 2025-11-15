Zločin

ROĐACI UBIJENIH KOD BABUŠNICE ZA "NOVOSTI" Ni sa kim se nikada nisu posvađali, ne znamo šta je moglo da bude uzrok nečeg ovakvog (VIDEO)

Ј. Ћосин

15. 11. 2025. u 10:44

MUŠKARAC Srđan.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Rođaci ubijenog M.L. (69) i njegovog sina M.L. (41) govorili su za "Novosti".

Saša i Jasmina Lepojić rođaci ubijenog M.L. (69) i njegovog sina M.L. (41) istakli su za "Novosti" da su bili odlični ljudi, vredni i radni i da se ni sa kim nikada nisu posvađali.

- Oni imaju kuću u Babušnici, ali su sada u penziji, pa su došli ovde da žive. Poslednji put smo ih videli kada su bile Zadušnice, ne znamo šta je moglo da bude uzrok nečeg ovakvog, samo smo čuli da se to dogodilo - reli su uznemireni rođaci.

U razgovoru sa meštanima otkrivamo da je osumnjičeni Srđan.M. (49) bio problematičan kao mladić i da je moguće da su se posvađali oko ovaca, ili nekog zemljišta nisu sigurni.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je zadržavanje Srđan.M. (49) koji je komšija ubijenih, a na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo. 

Kako su preneli mediji, osumnjičeni je u razgovoru priznao izvršenje dela i pokazao mesto na kom je odbacio pištolj gde je i pronađen. Danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.

Podsetimo, policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su juče oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom - navodi se u saopštenju.

Izvršen je uviđaj na licu mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.

Pogledajte video: 

