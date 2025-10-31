DEVOJČICA (7) OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU NA MILJAKOVCU: Hitno prevezena u "Tiršovu"

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.