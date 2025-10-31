Zločin

DEVOJČICA (7) OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU NA MILJAKOVCU: Hitno prevezena u "Tiršovu"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 20:10

U ULICI prve šumadijske brigade na Miljakovcu, oko 16 sati. došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređena jedna devojčica.

ДЕВОЈЧИЦА (7) ОБОРЕНА НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ НА МИЉАКОВЦУ: Хитно превезена у Тиршову

Foto E. G.

Dete staro 7 godina udareno je na pešačkom prelazu.

Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, a potom je na dalju opservaciju u "Tiršovu".

Dete je, srećom, zadobilo lakše povrede.

(Telegraf.rs)

