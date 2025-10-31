DEVOJČICA (7) OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU NA MILJAKOVCU: Hitno prevezena u "Tiršovu"
U ULICI prve šumadijske brigade na Miljakovcu, oko 16 sati. došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređena jedna devojčica.
Dete staro 7 godina udareno je na pešačkom prelazu.
Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, a potom je na dalju opservaciju u "Tiršovu".
Dete je, srećom, zadobilo lakše povrede.
(Telegraf.rs)
