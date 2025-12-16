VUČIĆ NA RTS-U: Živim za ovaj narod, živim za ovu zemlju! Borim se za njih i uvek gledam da postavim svoja leđa i da se nikad ne sakrivam

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost “Dnevnika 2” na RTS 1, gde je govorio o najvažnijim temama.

O NIS-u

Vučić je rekao da ruska strana učestvuje u dogovorima oko NIS-a.

- Koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju i da razgovaraju sa srpskom stranom i očekujem da bismo do ponedeljka ili utorka mogli da obavimo tripartitne razgovore i da pokušamo da zatvorimo tu priču. Moj optimizam nije veliki ,ali postoji. Sve dok OFAK ne odobri transakciju, ne znamo na čemu smo. Na kraju će to da zavisi od onoga što će Amerikanci reći, nažalost - rekao je Vučić.

Kaže nažalost, jer to nema velike veze sa pravom i pravdom.

- Ukoliko bismo taj problem rešili ušli bismo sa više osmeha u sledeću godinu. Platni promet imamo, osim što nemamo mogućnost plaćanja Master i Viza karticama. To za nas jeste ključno pitanje i najveći problem. Razgovaramo sa Rusima, Evropljanima, Azerbejdžancima oko gasa, dizerfivikovaćemo to da možemo da garantujemo ljudima sigurnost. Imamo preko 530 miliona kubnih metara gasa u skladištima. Hvala svima u državi koji su vodili računa, imamo visoke rezerve gasa, dizela, benzina, mazuta, kerozina. Zato smo prošli u 68 dana bukvalno netaknuti - rekao je Vučić i istakao da je ponosan na snagu države.

O energetskoj stabilnosti

Kaže da ljudi ne moraju da brinu i da imaju dovoljno rezervi do 31. januara i da su drugo problemi platnog prometa i sporedne stvari.

Ističe da ništa ne treba da brine građane.

- Uvek kažem da imamo manje rezervi nego što imamo. Ne pada mi na pamet da obmanjujem narod, ne treba da brinu ni za naftu ni za gas. Imamo problema sa kapacitetima cevi oko gasa, ali i to ćemo da rešimo. Hoćemo da radimo tri cevi prema Rumuniji, da imamo za dizel, sirovu naftu i gasnu interkonekciju sa Rumunijom. Sa Mađarskom već gradimo. To ćemo brzo da radimo, izbegnućemo one koji dave, tako da ćemo ovo završiti za najkasnije za godinu, dve. A nešto ćemo za godinu - kaže Vučić.

O Generalštabu

Kaže da će zgrada Generalštaba ostati ruglo.

- Ovde nemate potpunu sliku, jer smo krili koliko je srušena zgrada Generalštaba, da vide ljudi kako to jezivo iozgleda. Nije to pitanje samo jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti, imate li viziju ili je nemate. Oni koji su uspeli da sruše projekat, i stotine miliona evra umesto da završe u Srbiji, završiće u Albaniji. 25 posto bi pripadalo Srbiji, a dinara ne bismo uložili. Imali bi i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1.000 i 3.000 ljudi bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici. Zahvljaujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju. Albanija je to prigrabila, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale - kaže Vučić.

Ističe da je ovo direktan udar na svaki džep građanina Srbije.

- Nije ovde bilo korupcije, jer nikakav novac nije došao. Od početka je to služilo, kada su pomislili sad će nova vlast, ajde da im se dodvorimo, tužilašštvo i deo policije da gone ljude koji ni za šta nisu krivi. Selaković me iznenadio pozitivnom reakcijom, znam da nije uzeo pare, da ništa nije uradio. Ja sam ponudio, pošto to radite zbog mene, zato ste tražili REM da biste mogli da ukinete Infomer, da biste tako mogli da idete na izbore. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja ima kažem, podgintie optužnic uprotiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - ističe Vučić.

O odmetnutom tužilaštvu

Ističe da ima jedan problem.

- Kako da ima pravde, kad nikoga ne možete da gonite nikoga iz TOK-a, jer oni donose odluke o sebi. Ja napišem krivičnu prijavu, mogu da je predam bilo kome, svaki drugi organ osim TOK-a oglasiće se nenadležnim, jer su to uradili u dogoovru sa Evropljanima, sebi su dali najveću moć. Mene je birao narod, a oni ni od koga nisu dobili poverenje. Ponašaju se kao bogovi, kojima niko ne može ništa - arogantno, bahato, osiono, krivce neće da gone. Ja hoću da podnesem kao građanin krivičnu prijavu protiv njih, kad piše da je protiv Mladena Nenadića, oni kažu - odbacuje se. Oni o sebi odlučuju, kadija te tuži, kadija ti sudi. Ne postoji za njih nijedan i nikakv kontrolni mehanizam. Osmišljeni da sruše vlade suverenih zemalja. TU nema ni prava, ni pravde, smao pritiska spolja - kaže Vučić.

Kaže da idu brze izmene i da mora da postoji sistem kočnice i ravnoteže.

- Promenićemo da ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koja čine - kaže Vučić.

O roditeljima-negovateljima: Razumemo te roditelje i izaći ćemo im u susret

Na pitanje šta koči donošenje zakona, Vučić kaže - novac.

- Sa velikom pažnjom sam sagledao sve zahteve. Jesmo li mi ukinuli njihova prava i dal i su ih imali pre 2012? Pa nismo i nisu. Mislim da imaju prava, razgovaram sa premijerom i ministrom. Imamo određeni broj lica, 1.800, to je negde između 15 i 30 miliona evra godišnje. Znamo da bi se ta baza širila i da od države donose prihode i da ne doprinose. To su problemi, ali sagledavamo i mogu da obećam roditeljima koji imaju zaista bezbroj muka, razumemo ih i izaćićemo im u susret - kaže Vučić.

"Niko neće ići u Brisel"

Na pitanje o međuvladinoj konferenciji u Briselu, Vučić kaže da prvi put posle 14 godina neće otići niko u ime Republike Srbije.

- Ja sam doneo takvu odluku, ja sam kriv, neću da vlada trpi pritiske. Razgovarao sam sa najvećim brojem evropskih lidera u poslednja 24 sata, zahvalan Makornu, KOšti, Ursuli fon der Lajen. Sa Makronom sam imao dug razgovor sinoć, a ovo što radim, radim za građane Srbije. Mislim da time štitim Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili. Nastavićemo evropski put dok sam ja predsednik, a posle nvoi predsednik i nova vlada će donositi odluke - kaže Vučić.

Ističe da smo na pragu velikog sukoba i da se neki pitaju da li je Srbija na ruskoj ili na evropskoj strani.

- Mi smo na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđali nekome. Mi smo izgubili 29 skoro posto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu. Nećemo da ratujemo, snažimo vojsku , kupujemo mnogo sistema, ljudi da se osećaju mirno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji pokušavaju da nešto urade da znaju da je to nemoguće, jer bi im gubici bili nesagledivi da to opstane. Ljudi da budu mirni, moj cilj je da sačuvamo mir, da naša ekonomija napreduje, da ljudi budu mirni - kaže Vučić.

O kursu evra i deviznim rezervama

- Nema problema sa kursom, 27 milijardi, 367 miliona evra imamo u deviznim rezervama, plus 52,5 tona zlata, istorijske rezerve. Imamo 36,3 milijardi evra rezervi, možemo da branimo kurs godinama, da sen e znam šta dešava. Uvek nam se desi svake godine između 10 i 25og, u oovo mperidou, kada dođu ljudi spolja, oni kupuju evre i veštački to izazivaju. Nek se ljudi ne sekiraju, prvi bih ljudima rekao da ima neki problem. Živim za ovaj narod, živim za ovu zemlju i borim se za njih i uvek gledam da postavim svoja leđa i da se nikad ne sakrivam - kaže Vučić.

O smrti Radomira Kurtića

O Radomiru Kurtiću i njegovoj smrti u Rusiji, kaže da ne žel ida se bavi spekulacijama.

- Očekujem odgovor od ruskih službi, zvanično su im upućeni zahtevi. Nestali su hard diskovi, neke stvari, a ne mora da znači dai ma veze sa događajem. OD forenzike nismo dobili ništa, boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu i čoveku koji je radio godinama u našoj kompaniji. Ne želim da širim teorije zavere, trudićemo se da do istine dođe i boriću se za to - rekao je Vučić.