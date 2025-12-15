"PROKLET BIO I UGLJEŠA I SVI NJEGOVI!" Brutalni napad vojvođanskih separatista na Mrdića, jer se i pre 30 godina borio protiv rušitelja zemlje

VOJVOĐANSKI separatisti okomili su se masovno ovih dana na poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića.

Foto: Printscreen/Iks

Naime, oni su protiv njega pokrenuli brutalnu političku kampanju na društvenim mrežama, u kojoj je perjanica vođa separatista Nenad Čanak.

Razlog za ovakve strašne separatističke poruke upućene Uglješi Mrdiću i Mrdićeva krivica jeste u tome što se on i pre 30 godina borio pritiv onih koji su rušili i palili državu.

"Oduzeti đubretu državljanstvo i proterati ga, proklet da je on i sve što ima veze sa njim", napisao je na Iks profilu "Avro Avrović".

Foto: Printscreen/Iks

"Uglješa Mrdić je iz Trebinja koji je štrajkovao glađu u Beogradu, njegovi ga u Hercegovini znaju, kažu da je pre 25 godina bio uz Miloševića i poslali mi ovaj članak da vidim kakav je gad..." napisao je separatista Nenad Čanak.

Foto: Printscreen/Iks