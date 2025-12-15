"PROKLET BIO I UGLJEŠA I SVI NJEGOVI!" Brutalni napad vojvođanskih separatista na Mrdića, jer se i pre 30 godina borio protiv rušitelja zemlje
VOJVOĐANSKI separatisti okomili su se masovno ovih dana na poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića.
Naime, oni su protiv njega pokrenuli brutalnu političku kampanju na društvenim mrežama, u kojoj je perjanica vođa separatista Nenad Čanak.
Razlog za ovakve strašne separatističke poruke upućene Uglješi Mrdiću i Mrdićeva krivica jeste u tome što se on i pre 30 godina borio pritiv onih koji su rušili i palili državu.
"Oduzeti đubretu državljanstvo i proterati ga, proklet da je on i sve što ima veze sa njim", napisao je na Iks profilu "Avro Avrović".
"Uglješa Mrdić je iz Trebinja koji je štrajkovao glađu u Beogradu, njegovi ga u Hercegovini znaju, kažu da je pre 25 godina bio uz Miloševića i poslali mi ovaj članak da vidim kakav je gad..." napisao je separatista Nenad Čanak.
