"PROKLET BIO I UGLJEŠA I SVI NJEGOVI!" Brutalni napad vojvođanskih separatista na Mrdića, jer se i pre 30 godina borio protiv rušitelja zemlje

В.Н.

15. 12. 2025. u 08:13

VOJVOĐANSKI separatisti okomili su se masovno ovih dana na poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića.

ПРОКЛЕТ БИО И УГЉЕША И СВИ ЊЕГОВИ! Брутални напад војвођанских сепаратиста на Мрдића, јер се и пре 30 година борио против рушитеља земље

Foto: Printscreen/Iks

Naime, oni su protiv njega pokrenuli brutalnu političku kampanju na društvenim mrežama, u kojoj je perjanica vođa separatista Nenad Čanak. 

Razlog za ovakve strašne separatističke poruke upućene Uglješi Mrdiću i Mrdićeva krivica jeste u tome što se on i pre 30 godina borio pritiv onih koji su rušili i palili državu. 

"Oduzeti đubretu državljanstvo i proterati ga, proklet da je on i sve što ima veze sa njim", napisao je na Iks profilu "Avro Avrović".

Foto: Printscreen/Iks

"Uglješa Mrdić je iz Trebinja koji je štrajkovao glađu u Beogradu, njegovi ga u Hercegovini znaju, kažu da je pre 25 godina bio uz Miloševića i poslali mi ovaj članak da vidim kakav je gad..." napisao je separatista Nenad Čanak. 

Foto: Printscreen/Iks

