2 EVRA DA VIDITE FONTANU DI TREVI: Od 7. januara toliko košta ulaznica za turiste i više su nego zadovoljni jer smatraju da je ta suma veoma
UPRAVO su turisti oni koji su dali blagoslov za ulaznicu u promovisanoj inicijativi rimske opštine da se uvede plaćanje za ulazak na čuvenu Fontanu di Trevi u Rimu, smatrajući da je to niska cena jer se vidi da je Fontana održavana izuzetno dobro, a to košta dosta i da je obezbeđena od mogućeg upada u vodu, kakvog je bilo u prošlosti.
Predviđena su dva ulaza, jedan besplatan za građane Rima, a drugi za turiste i ulaznica se može platiti kreditnom karticom.
Fontana di Trevi je drugo po redu najposećenije mesto u Rimu,na prvom je Koloseum, koji je ju 2024. godini zabeležio 17.733.395 miliona posetilaca, a do sada je ove godine Fontanu posetilo 10,5 miliona turista.
Ako se ta brojka potvrdi i u 2026. godini suma od ulaznica će, iako po tako niskoj ceni, iznositi oko 20 miliona.
