TOTALNI ŠOK U HUMSKOJ! Fudbalski klub Partizan suspendovan do leta 2027. godine

Katastrofalne vesti za klub iz Humske.

Foto: Printskrin Youtube/ FK Partizan Beograd

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) kaznila je Partizan zabranom registrovanja novih igrača u naredna tri prelazna roka, do leta 2027. godine, preneli su danas mediji.

Kako je preneo Sport klub, rukovodstvo Partizana, kao i ranijim slučajevima, ima mogućnost da isplatom dugovanja automatski obezbedi skidanje sa liste suspendovanih klubova.

Sport klub nezvanično saznaje da je Partizan kažnjen zbog neizmirenih sredstava po odluci u slučaju Patrika Andradea. Crno-beli su izgubili spor pred Sudom za sportsku arbitražu i dužni su da isplate 1,3 miliona evra.

Andrade je tužio Partizan prošle godine, što je otkriveno dolaskom novog rukovodstva. On je bio u Partizanu od leta 2022. do leta 2023. godine, odigrao je 26 utakmica, postigao je dva gola i imao je tri asistencije.

Menadžer koji je doveo Andradea u Partizan letos je takođe tužio klub zbog zaostalih dugovanja od oko 270.000 evra, a crno-belima je u jednom periodu bilo zabranjeno, automatskom odlukom Fife, da registruje nove igrače.

Beogradski klub očekuje monitoring Evropske fudbalske unije (Uefa) 15. januara i moraće da izmiri sva dugovanja i na "nuli" dočeka pretposlednji presek stanja, što je od posebnog značaja za dobijanje evropske licence.

