VEČERAS ĆEMO DA OPRAVDAMO TO ŠTO NAS NIJE BILO 14 GODINA: Saša Kovačević se emotivnim rečima obratio publici u koncertu (FOTO)
NAKON nešto više od 14 godina, naš pevač Saša Kovačević, večeras je održao prvi, od dva, koncerta u Sava centru, ali se i ovom prilikom emotivnim rečima obratio publici.
Saša Kovačević je, naime, odlučio da koncert otpočne svojim velikim hitom, baladom koja ima jaku poruku, a koja nosi naziv "Prevarena", a publika u plavoj dvorani pevala je uglas sa njim.
Nakon što je otvorio koncert ovom numerom, Saša se obratio publici u Sava Centru, emotivnim rečima.
- Dobro veče moj Beograde. Razmišljao sam kako da krenem, nisam neki govornik moram priznati, ali svakako sam najsrećniji čovek što vas vidim u tolikom broju i što vidim, pre svega, moju familiju, moje drage kolege i prijatelje i sve vas naravno koje možda lično ne poznajem, ali ste mi u srcu i pratite me čitavi niz godina, hvala vam veliko na tome - obratio se pevač i nastavio:
- Ja verujem da ćemo mi sada, večeras, nakon 14 godina, pokušati da opravdamo zbog čega nas nije bilo te silne godine u ovoj prelepoj dvorani - rekao je Saša, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.
