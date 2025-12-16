VEČERAS ĆEMO DA OPRAVDAMO TO ŠTO NAS NIJE BILO 14 GODINA: Saša Kovačević se emotivnim rečima obratio publici u koncertu (FOTO)

NAKON nešto više od 14 godina, naš pevač Saša Kovačević, večeras je održao prvi, od dva, koncerta u Sava centru, ali se i ovom prilikom emotivnim rečima obratio publici.

Foto: Novosti

Saša Kovačević je, naime, odlučio da koncert otpočne svojim velikim hitom, baladom koja ima jaku poruku, a koja nosi naziv "Prevarena", a publika u plavoj dvorani pevala je uglas sa njim. Foto: Novosti

Nakon što je otvorio koncert ovom numerom, Saša se obratio publici u Sava Centru, emotivnim rečima.

- Dobro veče moj Beograde. Razmišljao sam kako da krenem, nisam neki govornik moram priznati, ali svakako sam najsrećniji čovek što vas vidim u tolikom broju i što vidim, pre svega, moju familiju, moje drage kolege i prijatelje i sve vas naravno koje možda lično ne poznajem, ali ste mi u srcu i pratite me čitavi niz godina, hvala vam veliko na tome - obratio se pevač i nastavio:

- Ja verujem da ćemo mi sada, večeras, nakon 14 godina, pokušati da opravdamo zbog čega nas nije bilo te silne godine u ovoj prelepoj dvorani - rekao je Saša, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć