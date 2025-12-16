"LJUDI NE RAZUMEJU KOLIKO SMO BLIZU SUKOBA" Vučić: Mi smo na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo nekome

PREDSEDNIK Vučić ističe da smo na pragu velikog sukoba i da se neki pitaju da li je Srbija na ruskoj ili na evropskoj strani.

- Mi smo na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo nekome. Mi smo izgubili skoro 29 posto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu. Nećemo da ratujemo, snažimo vojsku, kupujemo mnogo sistema, ljudi da se osećaju mirno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji pokušavaju da nešto urade da znaju da je to nemoguće, jer bi im gubici bili nesagledivi da to opstane. Ljudi da budu mirni, moj cilj je da sačuvamo mir, da naša ekonomija napreduje, da ljudi budu mirni - kaže Vučić.