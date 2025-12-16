Politika

"LJUDI NE RAZUMEJU KOLIKO SMO BLIZU SUKOBA" Vučić: Mi smo na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo nekome

V.N.

16. 12. 2025. u 20:08

PREDSEDNIK Vučić ističe da smo na pragu velikog sukoba i da se neki pitaju da li je Srbija na ruskoj ili na evropskoj strani.

ЉУДИ НЕ РАЗУМЕЈУ КОЛИКО СМО БЛИЗУ СУКОБА Вучић: Ми смо на својој страни, ма колико се то не свиђало некоме

Foto: Printskrin

- Mi smo na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo nekome. Mi smo izgubili skoro 29  posto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu. Nećemo da ratujemo, snažimo vojsku, kupujemo mnogo sistema, ljudi da se osećaju mirno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji pokušavaju da nešto urade da znaju da je to nemoguće, jer bi im gubici bili nesagledivi da to opstane. Ljudi da budu mirni, moj cilj je da sačuvamo mir, da naša ekonomija napreduje, da ljudi budu mirni - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (8)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"