EVAKUACIJA NA VMA ZBOG PRETNJE BOMBOM: Eksploziv i u Ćacilendu?
DEO zgrade Vojno-medicinske akademije evakuisan je nakon pretnje da je tamo podmetnut eksploziv.
Naime, na više adresa je stiglo pismo u kom je saopšteno da je bomba postavljena u zgradi VMA, ispred Skupštine u tzv. "Ćacilendu" i u zgradu Kurira u Vlajkovićevoj ulici.
Deo zgrade VMA je evakuisan, kao i spomenuta zgrada u Vlajkovićevoj.
