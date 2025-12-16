EVAKUACIJA NA VMA ZBOG PRETNJE BOMBOM: Eksploziv i u Ćacilendu?

DEO zgrade Vojno-medicinske akademije evakuisan je nakon pretnje da je tamo podmetnut eksploziv.

Naime, na više adresa je stiglo pismo u kom je saopšteno da je bomba postavljena u zgradi VMA, ispred Skupštine u tzv. "Ćacilendu" i u zgradu Kurira u Vlajkovićevoj ulici.

Deo zgrade VMA je evakuisan, kao i spomenuta zgrada u Vlajkovićevoj.