KAKVA NOĆ SRBINA! Nikola Jokić začepio usta celom svetu (VIDEO)

16. 12. 2025. u 06:32

NIKOLA Jokić je jedan i tačka! Kopija ne postoji, a bolji na toj poziciji se još nije rodio.

Foto AP

Tokom Evropskog prvenstva u Letoniji u Evropi su pomislili da Alperen Šengun može da parira Srbinu, a onda je nedavno selektor Turske i trener Panatinaikosa Ergin Ataman rekao da je čak i bolji od Jokića. Kakva početnička greška, jer je ubrzo usledio brutalan odgovor momka iz Sombora. 

Naime, košarkaši Denver Nagetsa pobedili su posle drame i produžetka Hjuston Roketse sa 128:125, a Nikola Jokić je bio brutalan. Srbin je meč završio sa 39 poena, 15 skokova i 19 asistencija, dok je iz igre šutirao 13/27, uz četiri izgubljene lopte, ali i po dve ukradene, odnosno blokade. Bio je ovo Nikoli 12. tripl-dabl od početak sezone.

Istina, nije bilo lako Nagetsima, vodila se žestoka borba na parketu Bol arene, ali su Nikola Jokić i Džamal Marej doneli svo timu još jedan trijumf posle produžetka. 

