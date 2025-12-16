KAKVA NOĆ SRBINA! Nikola Jokić začepio usta celom svetu (VIDEO)
NIKOLA Jokić je jedan i tačka! Kopija ne postoji, a bolji na toj poziciji se još nije rodio.
Tokom Evropskog prvenstva u Letoniji u Evropi su pomislili da Alperen Šengun može da parira Srbinu, a onda je nedavno selektor Turske i trener Panatinaikosa Ergin Ataman rekao da je čak i bolji od Jokića. Kakva početnička greška, jer je ubrzo usledio brutalan odgovor momka iz Sombora.
Naime, košarkaši Denver Nagetsa pobedili su posle drame i produžetka Hjuston Roketse sa 128:125, a Nikola Jokić je bio brutalan. Srbin je meč završio sa 39 poena, 15 skokova i 19 asistencija, dok je iz igre šutirao 13/27, uz četiri izgubljene lopte, ali i po dve ukradene, odnosno blokade. Bio je ovo Nikoli 12. tripl-dabl od početak sezone.
Istina, nije bilo lako Nagetsima, vodila se žestoka borba na parketu Bol arene, ali su Nikola Jokić i Džamal Marej doneli svo timu još jedan trijumf posle produžetka.
Preporučujemo
MA, ŠTA NAPRIČA? Viktor Vembanjama: Nikola Jokić? Biću bolji od njega
13. 12. 2025. u 11:18
NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
13. 12. 2025. u 09:39
"JOKIĆ MI JE NAJOMILjENIJI IGRAČ NA SVETU" Žoakim Noa izazvao delirijum u Areni
12. 12. 2025. u 20:18
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ovo što je doživeo Nikola Jokić je nečuveno
12. 12. 2025. u 13:43
NEPRIJATAN GOST NA OLD TRAFORDU: Junajted juri Ligu šampiona, "trešnjice" treći uzastopni trijumf na Teatru snova
MANČESTER junajted će i drugog ponedeljka zaredom spustiti zavesu na kolo Premijer lige, kada na „Old trafordu“ ugosti Bornmut (21.00) u meču koji može mnogo da kaže o stvarnom dometu tima Rubena Amorima.
15. 12. 2025. u 09:00
RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.
15. 12. 2025. u 16:19
OVO JE STRAŠNO! Uznemirena Bilja otkrila gde je Aca bio u vreme MASAKRA - pevač mesecima u Australiji
PEVAČICA Biljana Jevtić oglasila se povodom terorističkog napada koji se dogodio u Sidneju. Njen suprug, pevač Aleksandar Aca Ilić, poslednja tri meseca proveo je upravo u tom gradu.
14. 12. 2025. u 19:24
Komentari (0)