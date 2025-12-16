VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija nema mnogo dobrih vesti sa međunarodnih meridijana, usled brojnih sankcija Zapada, ali - Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, danas je veoma ponosan.
Sasvim dovoljno da se predsednik Rusije oglasi.
Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:
"Putin je čestitao ruskim bokserima osvajanje zlatnih medalja na Svetskom prvenstvu
- Snažan i odlučan karakter, veština i odlična priprema bili su ključni faktori vašeg uspeha, omogućavajući vam da pobedite dostojne protivnike u fer borbama i stignete do najvišeg stepenika postolja. I naravno, čestitam celom našem timu na osvajanju titule u ukupnom timskom plasmanu - navodi se u poruci ruskog predsednika na veb-sajtu Kremlja.
Zlatne medalje u Dubaiju osvojili su Vsevolod Šumkov, Ilja Popov, Ismail Mucolgov, Džambulat Bižamov, Šarabutdin Atajev, Muslim Gadžimagomedov i David Surov", ističe pomenuta agencija.
Pred Rusima stoje nove mogućnosti da "pokažu svetu" ko su
Nakon što je UEFA poslala milione evra Rusima, i nakon što se ovonedeljnom odlukom mlade ruske (i beloruske) ekipe vraćaju na međunarodnu scenu u odbojci, Ruska Federacija je dobila još jednu lepu vest:
Odlukom Međunarodne skijaške federacije (FIS), ruski paraolimpijci ne samo da sada mogu da se takmiče, već to mogu pod nacionalnim simbolima Rusije.
Od sada, njihovi nastupi biće uz rusku zastavu i rusku himnu.
U ovom trenutku odluka FIS odnosi na paraolimpijce koji se nadmeću u skijanju i snoubordu.
