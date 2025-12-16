Ostali sportovi

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"

Новости онлине

16. 12. 2025. u 12:20

Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija nema mnogo dobrih vesti sa međunarodnih meridijana, usled brojnih sankcija Zapada, ali - Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, danas je veoma ponosan.

ВЛАДИМИР ПУТИН ЈЕ ОДУШЕВЉЕН! Руски председник се ванредно огласио: Снажан и одлучан карактер!

Foto: Depositphotos


Naime, ruski bokseri ne samo da su dobili dozvolu da iznova učestvuju na šampionatu planete, nego su osvojili rekordnih sedam zlatnih medalja.

Sasvim dovoljno da se predsednik Rusije oglasi.

Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:

"Putin je čestitao ruskim bokserima osvajanje zlatnih medalja na Svetskom prvenstvu

- Snažan i odlučan karakter, veština i odlična priprema bili su ključni faktori vašeg uspeha, omogućavajući vam da pobedite dostojne protivnike u fer borbama i stignete do najvišeg stepenika postolja. I naravno, čestitam celom našem timu na osvajanju titule u ukupnom timskom plasmanu - navodi se u poruci ruskog predsednika na veb-sajtu Kremlja.

Zlatne medalje u Dubaiju osvojili su Vsevolod Šumkov, Ilja Popov, Ismail Mucolgov, Džambulat Bižamov, Šarabutdin Atajev, Muslim Gadžimagomedov i David Surov", ističe pomenuta agencija.

Pred Rusima stoje nove mogućnosti da "pokažu svetu" ko su

Nakon što je UEFA poslala milione evra Rusima, i nakon što se ovonedeljnom odlukom mlade ruske (i beloruske) ekipe vraćaju na međunarodnu scenu u odbojci, Ruska Federacija je dobila još jednu lepu vest:

Odlukom Međunarodne skijaške federacije (FIS), ruski paraolimpijci ne samo da sada mogu da se takmiče, već to mogu pod nacionalnim simbolima Rusije. 

Od sada, njihovi nastupi biće uz rusku zastavu i rusku himnu.

U ovom trenutku odluka FIS odnosi na paraolimpijce koji se nadmeću u skijanju i snoubordu.

FOTO: J. Ćosin

Ako vas zanima sport, i to ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BAKA JOJ JE ODUVEK BILA UZOR: Ona je unuka LJiljane Stjepanović - gledali ste je u popularnoj seriji

BAKA JOJ JE ODUVEK BILA UZOR: Ona je unuka Ljiljane Stjepanović - gledali ste je u popularnoj seriji