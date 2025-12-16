OVOM POTEZU SE NIKO NIJE NADAO: Šejla Zonić iznenadila publiku na koncertu (FOTO)
PEVAČICA Šejla Zonić je predpremijerno izvela svoju novu pesmu „Ne zaboravi”, a reakcija publike jasno je pokazala da je reč o numeri koja ima potencijal da traje.
Nastup je održan u okviru muzičkog projekta „Duša Balkana“, gde je Šejla nastupila zajedno sa Princem od Vranja.
Emotivna balada izazvala je snažne ovacije publike, koje su prekinule izvođenje i obeležile jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.
Pesma „Ne zaboravi” ujedno je treća pesma sa predstojećeg albuma Šejle Zonić, a sudeći po reakcijama u MTS dvorani, publika je već na prvo slušanje prepoznala emociju i snagu numere koja ima dug vek na muzičkoj sceni.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TIŠINA PRESTAJE: Ilda Šaulić preuzima priču na svojim društvenim mrežama (FOTO)
16. 12. 2025. u 18:10
ANABELA ATIJAS ZA "NOVOSTI": "Loša kopija" spaja moju energiju i moderan zvuk (FOTO)
15. 12. 2025. u 19:10
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)