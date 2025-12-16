Poznati

OVOM POTEZU SE NIKO NIJE NADAO: Šejla Zonić iznenadila publiku na koncertu (FOTO)

Dušan Cakić

16. 12. 2025. u 21:46

PEVAČICA Šejla Zonić je predpremijerno izvela svoju novu pesmu „Ne zaboravi”, a reakcija publike jasno je pokazala da je reč o numeri koja ima potencijal da traje.

Foto: Novosti

Nastup je održan u okviru muzičkog projekta „Duša Balkana“, gde je Šejla nastupila zajedno sa Princem od Vranja.

Foto: Novosti

Emotivna balada izazvala je snažne ovacije publike, koje su prekinule izvođenje i obeležile jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Foto: Novosti

Pesma „Ne zaboravi” ujedno je treća pesma sa predstojećeg albuma Šejle Zonić, a sudeći po reakcijama u MTS dvorani, publika je već na prvo slušanje prepoznala emociju i snagu numere koja ima dug vek na muzičkoj sceni.

 

