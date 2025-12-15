RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.
Olga Ivanova nije obična penzionerka.
Iako je već prišla kraju osme decenije života, ova 77-godišnjakinja igra video-igrice.
I to na svetskom nivou.
A zbog njenog poslednjeg podviga, broj pratilaca koje ima narastao je na preko 200.000.
Naime, ona je u čuvenoj igrici "Counter strike 2", u kojoj se igrači udruženi u tim bore protiv istih takvih ekipa, sama "eliminisala" čitavu postavu rivala.
Taj potez ove bake, i to za samo 30-ak sekundi, doneo joj je brojne pohvale, ali i konkretne nagrade:
Njena "akcija" proglašena je za potez godine na međunarodnom nivou, a nagrada joj je pripala u konkurenciji "strimera", jer svoje nastupe redovno prenosi preko interneta.
Pomenuti sada već antologijski potez bake Olge Ivanove možete i vi pogledati u video-snimku koji je pred vama:
