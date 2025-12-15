RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)

Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.

Olga Ivanova nije obična penzionerka.

Iako je već prišla kraju osme decenije života, ova 77-godišnjakinja igra video-igrice.

I to na svetskom nivou.

A zbog njenog poslednjeg podviga, broj pratilaca koje ima narastao je na preko 200.000.

Naime, ona je u čuvenoj igrici "Counter strike 2", u kojoj se igrači udruženi u tim bore protiv istih takvih ekipa, sama "eliminisala" čitavu postavu rivala.

Taj potez ove bake, i to za samo 30-ak sekundi, doneo joj je brojne pohvale, ali i konkretne nagrade:

Njena "akcija" proglašena je za potez godine na međunarodnom nivou, a nagrada joj je pripala u konkurenciji "strimera", jer svoje nastupe redovno prenosi preko interneta.

Pomenuti sada već antologijski potez bake Olge Ivanove možete i vi pogledati u video-snimku koji je pred vama:

77-letnяя pensionerka Olьga Ivanovna pobedila na meždunarodnoй premii dlя strimerov NNYS.



Ona zabrala nominaciю «Lučšiй igrovoй moment» za эйs v Counter-Strike 2. Strimerša i_olga v odinočku ubila vsю komandu sopernikov. pic.twitter.com/UdM45C0MVb — Lentač (@oldLentach) December 15, 2025

