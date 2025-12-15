Ostali sportovi

RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)

Новости онлине

15. 12. 2025. u 16:19

Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.

РУСКА БАБА ЗАПРЕПАСТИЛА ЦЕО СВЕТ: Има 77 година и управо је урадила - ово (ВИДЕО)

Screenshot / X / meownauts

Olga Ivanova nije obična penzionerka.

Iako je već prišla kraju osme decenije života, ova 77-godišnjakinja igra video-igrice.

I to na svetskom nivou.

A zbog njenog poslednjeg podviga, broj pratilaca koje ima narastao je na preko 200.000.

Naime, ona je u čuvenoj igrici "Counter strike 2", u kojoj se igrači udruženi u tim bore protiv istih takvih ekipa, sama "eliminisala" čitavu postavu rivala.

Taj potez ove bake, i to za samo 30-ak sekundi, doneo joj je brojne pohvale, ali i konkretne nagrade:

Njena "akcija" proglašena je za potez godine na međunarodnom nivou, a nagrada joj je pripala u konkurenciji "strimera", jer svoje nastupe redovno prenosi preko interneta.

Pomenuti sada već antologijski potez bake Olge Ivanove možete i vi pogledati u video-snimku koji je pred vama:

