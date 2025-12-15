"NIŠ JE BLOKADERIMA REKAO NE" Analitičari za "Novosti" o Vučićevoj poseti jugu Srbije: Predsednik je pokazao Nišlijama da je uz njih

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je u četvrtak i petak u dvodnevnoj poseti Nišu, gde je prisustvovao svečanom otvaranju fabrike italijanske grupacije Ariston Climate Solutions, obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije Palfinger.

Foto: Novosti

Vučić je obišao i fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics, kompaniju za proizvodnju prehrambenih prozvoda Yumis, kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry i fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Analitičari sagledavajući predsednikovu posetu jugu Srbije ističu u razgovoru za "Novosti", da je Niš ogromna razvojna šansa naše zemlje, pogotovo ako govorimo o namenskoj industiji, a pre svega ako govorimo o IT sektoru u Srbiji.

- Slava Niša je bila ovenčana i bogatom elektronskom industrijom u nekoj bližoj ili daljoj prošlosti, zavisi kako ko posmatra i sada je vreme da u savremenom dobu u eri modernih tehnologija, ustvari sada već u kibernetičkoj eri, vreme je da Niš i u tom smislu zauzme svoje zasluženo mesto. Poseta predsednika države Nišu nije bila usmerena samo u pravcu razvoja ekonomije na jugoistoku Srbije, a ta ekonomija jugoistoka Srbije uvek je bila donekle problematična - kaže za "Novosti" istoričar i analitičar Ognjen Karanović.

Pečat političke stabilnosti u Srbiji

Karanović takođe ističe da je Niš ranije bio zapostavljen, ali da je u tom gradu došlo do brojnih promena na bolje u proteklih 14 godina, te da su blokaderi baš ovaj grad pokušali da nametnu kao žarište obojene revolucije.

- Taj deo Srbije se u nekim prethodnim vremenima najsporije vezivao, to se međutim preokrenulo, odnosno takva slika je promenjena u proteklih 14 godina i sada je došao trenutak da se upravo u Nišu ili preko Niša udari jedan pečat trijumfu srpske ekonomije i političke stabilnosti u Srbiji. Zašto baš kažemo političkoj stabilnosti? Pa upravo je Niš trebalo da posluži, pored Novog Sada, Kragujevca, Beograda, većih urbanih centara u Srbiji, Niš je trebalo da posluži kao žarište obojene revolucije u proteklih godinu dana, odnosno oni koji su osmislili ili koji su operativno izveli obojenu revoluciju u Srbiji, očekivali su da će Nišlije i da će tamošnje političke snage koje predvode doktor Milić, pojedini dekani, deo akademske zajednice na univerzitetu u Nišu i naravno opozicione stranke, očekivali su da će udarac koji su namenili državi Srbiji biti najsnažniji u Nišu. U nekom trenutku je zaista i delovalo da agresija blokadera i terorista iz tog anti-srpskog političkog fronta u Srbiji, da je ona zapravo najvidljivija i najizrazitija upravo u Nišu - rekao je Karanović i dodao da su se Nišlije ovome ipak oduprele.

- Građani Niša su im jasno rekli "ne", bez obzira na njihovo političko opredeljenje i kao što rezultati javnog mnjenja pokazuju, upravo Nišlije u najvećoj meri pokazuju i ukazuju poverenje predsedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, ako govorimo o političkim preferencijama. Zato i jeste sada došao trenutak da i predsednik Vučić pokaže Nišlijama da je uz njih, kao što je i uz sve građane Srbije. To se najbolje pokazalo posetama u trenutku kada su otvorene dve fabrike i kada je Vojska Srbije predsedniku Vučiću pokazala svoja najnovija dostignuća, opremu i spremnost u vojnim jedinicama koje su stacionirane u samom Nišu, a ako govorimo o privrednim i infrastrukturnim projektima, bilo je sasvim jasno da je Niš jedan pokretački i razvojni centar države Srbije, ali i njene političke stabilnosti i ekonomskog trenutka kome svedočimo u proteklih 14 godina.

Ognjen Karanović, istoričar /KCNS

Karanović se dotakao i stravičnih laži blokadera upućenih ka Aleksandru Vučiću, poput one da je pola Niša bilo zatvoreno zbog dolaska predsednika Srbije.

- Moramo da prestanemo da verujemo u bilo šta što kažu blokaderi ili što potekne iz njihovih lažljivih, ustaških i anti-srpskih generalno medija ili sa naloga na društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama koje oni koriste i u kojima su oni dosta vešti. Dakle, u proteklih godinu dana mi smo videli da blokadersko-terorističke snage su najumešnije kada je potrebno isfabrikovati određeni događaj ili određeni proces ili istinu i stvarnost okrenuti naopačke, to je ono u čemu su oni zaistsa uspešni, pored toga što uspešno znaju blokirati raskrsnice. Drugih veština oni nemaju, osim svog poganog jezika koji vešto koriste, druge neke vrednosti oni ne produkuju. Ta najnovija izmišljotina služi samo jednom cilju, a to je dalja dehimanizacija i satanizacija ličnosti predsednika Vučića, kao i njegove okoline - istakao je Karanović.

Karanović je takođe uporedio Trampa i Vučića, odnosno kako to izgleda kada neki drugi predsednik svoje zemlje odluči da ručava u nekom od gradskih restorana, a kako se prema tome postavio predsednik Srbije.

- Dakle, ajde samo da kažemo da na primer predsednik Tramp, ili bilo koji američki predsednik, dolazi u neki kvart u jednom gradu, mestu, naselju... to naselje postane praktično vojna tvrđava. Ljudima je tada zabranjeno da se normalno kreću ulicom, posebne mere bezbednosti se tada preduzimaju i to nije ništa čudno, naravno, govorimo o vrlo značajnoj političkoj ličnosti. Znamo i da je rizik po bezbednost predsednika Vučića izrazito visok, ali i uprkos tome ništa nije ispražnjeno, nikome ništa nije bilo zabranjeno. Predsednik države je normalno posetio taj ugostiteljski objekat, normalno je šetao ulicama, normalno je koristio prevoz kao i svaki drugi građanin i to na zadovoljstvo Nišlija, kao i na njegovo lično zadovoljstvo koliko smo mogli da vidimo. Prema tome, ne bi trebalo da se osvrćemo na laži blokadera, ali naravno moramo ih demantovati. Ne smemo im verovati i ne smemo nasedati na njihove laži - zaključio je Karanović.

Ekonomski rast Niša predstavlja uspeh čitavog juga Srbije

Analitičar Predrag Rajić, komentarišući predsednikovu posetu ovom gradu, ističe za "Novosti" da ekonomski rast Niša predstavlja uspeh čitavog juga Srbije.

- Niš se nikada u svojoj istoriji nije razvijao tako intenzivno kao u poslednjih 13 godina i sve to zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. Ekonomski rast Niša predstavlja uspeh čitavog juga Srbije i strateški uspeh naše zemlje koja je dobila još jedan važan privredni i kulturni centar - naveo je Rajić.

Predrag Rajić/Foto KCNS

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je u petak popodne dvodnevnu posetu Nišu, ali i čitavom okrugu na jugu Srbije. Investicije i pogled za budućnost i u budućnost - poruka je kojoj bi se možda najbolje mogla opisati ova više nego produktivna poseta predsednika Srbije jugu naše zemlje. Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO:

Vučić u Ćacilendu nakon terorističkog akta