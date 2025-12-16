ISTORIJSKA GREŠKA Moskve: Lavrov o povlačenju sovjetske vojske iz Nemačke

SSSR su počinile izdaju i kolosalnu grešku povlačenjem svojih vojnika iz Istočne Nemačke (DDR), rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu iranskim medijima.

Foto: Profimedia

Nakon ujedinjenja Nemačke, 1990. godine, kancelar Nemačke Helmut Kol i predsednik SSSR Mihail Gorbačov potpisali su sporazum po kojem su sovjetske trupe trebalo da napuste teritoriju Nemačke. U Rusiju se iz Nemačke vratilo ukupno oko 500.000 vojnika i 12.000 tenkova. Operacija je završena 31. avgusta 1994. godine svečanom ceremonijom i paradom u Berlinu.

-Nažalost, u istoriji naše zemlje, koja se tada zvala Sovjetski Savez, postojala je takva izdaja. U poslednjim godinama SSSR-a dogodila se izdaja, uključujući i odnos prema Istočnoj Nemačkoj, koju je progutala Zapadna Nemačka. Vlasti Zapadne Nemačke su, kao osvajači, preuzele kontrolu nad svim teritorijama bivšeg DDR, a sve političke ličnosti su ‘sklonjene’ s puta. Nije im ponuđena nikakva budućnost. To je bilo gutanje, a ne ujedinjenje, istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, činjenica da stanovnici istočne Nemačke danas na potpuno drugačiji način doživljavaju ono što se dešava dosta govori.

-To je bila greška i izdaja od strane Sovjetskog Saveza, kada je skoro pola miliona vojnika povučeno bez ikakve nadoknade, a mogućnost da se zadrži prisustvo u istočnom delu ujedinjene Nemačke bila je ignorisana. Mi sve to pamtimo. Kolosalnu grešku su počinile i vlasti tadašnje Zapadne Nemačke, koje su se, nakon gutanja istočnog dela, prema svojim sunarodnicima odnosile kao prema građanima drugog reda, zaključio je ministar.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć