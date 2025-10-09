Zločin

OSUMNJIČENI ZA UBISTVO SUPRUGE U BOLJEVCIMA SE OBESIO: Telo nađeno u šumi

Zagorka Uskoković

09. 10. 2025. u 14:28

TELO Zlatka Đokića, osumnjičenog da je ubio suprugu Svetlanu 4. oktobra ove godine, u Boljevcima, pronađeno je danas oko 11 časova.

ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО СУПРУГЕ У БОЉЕВЦИМА СЕ ОБЕСИО: Тело нађено у шуми

Novosti

Đokićevo telo nađeno je oko 11 sati  u šumi na putu za Obrenovac, nedaleko od mosta.

Prvi nalazi istrage pokazuju da se obesio.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSTI SAZNAJU: Krivični postupak protiv lekara iz Vranja zbog smrti porodilje
Hapšenja i istraga

0 4

"NOVOSTI" SAZNAJU: Krivični postupak protiv lekara iz Vranja zbog smrti porodilje

U OSNOVOM javnom tužilaštvu Novostima je potvrđeno da je od strane Višeg javnog tužilaštva, po pravu nadzora izvršen uvid u spise predmeta , nakon čega je doneto posebno upustvo o preduzimanju dokaznih radnji na utvrđivanju eventualne krivice u slučaju koji je uznemirio javnost kada je u vranjskom porodilištu preminula porodilja M.A. (37) iz Preševa u aprilu prošle godine.

09. 10. 2025. u 11:14

Politika
Tenis
Fudbal
CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo