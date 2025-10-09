OSUMNJIČENI ZA UBISTVO SUPRUGE U BOLJEVCIMA SE OBESIO: Telo nađeno u šumi

U OSNOVOM javnom tužilaštvu Novostima je potvrđeno da je od strane Višeg javnog tužilaštva, po pravu nadzora izvršen uvid u spise predmeta , nakon čega je doneto posebno upustvo o preduzimanju dokaznih radnji na utvrđivanju eventualne krivice u slučaju koji je uznemirio javnost kada je u vranjskom porodilištu preminula porodilja M.A. (37) iz Preševa u aprilu prošle godine.