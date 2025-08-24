POLUPAO MUŠKARCU KOLA, ZATIM MU UPAO U STAN I PRETIO SMRĆU: Haos na Novom Beogradu
JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas Lj.R. (30) koji se tereti da je ugrozio sigurnost N.R. (35) i devojke V.D. (38).
Lj.R. se sumnjiči da je 22. avgusta došao u stan oštećenog N.R. na Novom Beogradu u kom je bila i V.D. i držeči u ruci metalni predmet, rekao N.R. da mu je polupao cela kola, a onda porukama i neposredno mu pretio smrću.
Okrivljeni je u prisustvu branioca i veštaka psihijatra delimično priznao delo.
Uzimajući u obzir da postoje okolnosti koje ukazuju na to da će Lj.R. ometati postupak na slobodi uticajem na oštećene, javni tužlac je sudu podneo predlog o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana.
(Alo)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
TAJNA BLOKA 24: Kakve je veze Titova smrt imala sa Novim Beogradom?
16. 08. 2025. u 14:27
REPORTERA INFORMERA UDARILI MOTKOM: Dramatična scena na Novom Beogradu (VIDEO)
31. 07. 2025. u 23:26
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)