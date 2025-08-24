POLUPAO MUŠKARCU KOLA, ZATIM MU UPAO U STAN I PRETIO SMRĆU: Haos na Novom Beogradu

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas Lj.R. (30) koji se tereti da je ugrozio sigurnost N.R. (35) i devojke V.D. (38).

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Lj.R. se sumnjiči da je 22. avgusta došao u stan oštećenog N.R. na Novom Beogradu u kom je bila i V.D. i držeči u ruci metalni predmet, rekao N.R. da mu je polupao cela kola, a onda porukama i neposredno mu pretio smrću.

Okrivljeni je u prisustvu branioca i veštaka psihijatra delimično priznao delo.

Uzimajući u obzir da postoje okolnosti koje ukazuju na to da će Lj.R. ometati postupak na slobodi uticajem na oštećene, javni tužlac je sudu podneo predlog o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana.

(Alo)

