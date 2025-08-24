Zločin

POLUPAO MUŠKARCU KOLA, ZATIM MU UPAO U STAN I PRETIO SMRĆU: Haos na Novom Beogradu

Dimitrije Krsmanović

24. 08. 2025. u 18:21 >> 18:22

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je danas Lj.R. (30) koji se tereti da je ugrozio sigurnost N.R. (35) i devojke V.D. (38).

ПОЛУПАО МУШКАРЦУ КОЛА, ЗАТИМ МУ УПАО У СТАН И ПРЕТИО СМРЋУ: Хаос на Новом Београду

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Lj.R. se sumnjiči da je 22. avgusta došao u stan oštećenog N.R. na Novom Beogradu u kom je bila i V.D. i držeči u ruci metalni predmet, rekao N.R. da mu je polupao cela kola, a onda porukama i neposredno mu pretio smrću. 

Okrivljeni je u prisustvu branioca i veštaka psihijatra delimično priznao delo.

Uzimajući u obzir da postoje okolnosti koje ukazuju na to da će Lj.R. ometati postupak na slobodi uticajem na oštećene, javni tužlac je sudu podneo predlog o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana.

(Alo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova