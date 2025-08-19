ŠTA JE SA UBICAMA KOJI SU ZAVRŠILI U ZATVORSKOJ BOLNICI? Mnogi strahuju od njihovog izlaska

RADA Jovanović (61), koja je ubila muža Đorđa Jovanovića (74) u stanu na Čukarici u Beogradu u oktobru 2021. godine, preminula je pre nekoliko meseci u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, gde je bila smeštena, jer joj je Viši sud nakon što je oglasio krivom izrekao meru obaveznog prishijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Kako su veštaci psihijatri tada rekli njena duševna bolest je bila veoma teška, hronična, koja vremenom može samo da napreduje, a lečenje da je malo uspori i ublaži psihotične simptome.

Osim ovoga još nekoliko ubistva poslednjih godina potreslo je javnost, a počinioci su oglašeni krivim i zbog duševnih bolesti smešteni u zatvorsku bolnicu na lečenje. David Dudić ubio je u Kotežu svoju babu sa očeve strane Desanku 2021. godine, Davor Prica ubio je na Karaburmi majku Katarinu 2022. godine, Ivan Nikitović 2022. godine na Batajničkom drumu ubio je kolegu Stefana Milenkovića. Zatim je Milorad Marić u Zemunu 2022. godine usmrtio ujnu Jagodu Simić, a iste godine je Đorđe Marić u stanu na Voždovcu ubio majku Dobrinku. Na kraju i ubistvo Dejana Vrzića, kojem je "presudio" sin Filip u Surčinu 2023. godine uzrujalo je javnost.

U slučaju da se njihovo stanje stabilizuje i terapija da dobre rezultate, oni mogu biti pušteni da se leče sa slobode. Ovaj propis često zna da uznemiri javnost i izazove revolt kod ljudi bliskih žrtvama, jer teško prihvataju da je neko ko je počinio ubistvo sada na slobodi i ne mogu da razumeju da su zločin počinili bolesni ljudi, koji su tada bili neuračunljivi i nisu mogli da kontrolušu svoje postupke.

Kako saznajemo Dudić, Prica, Nikitović, Vrzić i oba Marića i dalje su u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Njihovo stanje nije napredovalo u meri, koja bi opravdala ukidanje bolničkog lečenja ili zamenu za meru obaveznog lečenja na slobodi.

- Na zahtev zdravstvene ustanove, staratelja, samog okrivljenog, kojem je izrečena ova mera ili po službenoj dužnosti na svakih devet meseci sud ispituje da li je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi - kaže nam portparol Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić. - Sud je može obustaviti i odrediti otpuštanje okrivljenog po uzimanju izjave od javnog tužioca, ukoliko lekar utvrdi da je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi.

Psihijatar Svetislav Mišković nam kaže da su kod takvih ljudi, koji su počinili ta teška ubistva, u pitanju hronične duševne bolesti, koje zahtevaju doživotno lečenje i redovno korišćenje terapije. Svaki slučaj je specifičan, pa kod nekoga može da dođe do pogoršanja bolesti i pored uzimanja lekova, a kod nekoga se ona vremenom terapijama stavi pod kontrolu.

- Da bi ti ljudi izašli iz bolnice moraju da imaju saradnju sa porodicom, da ih neko iz porodice prihvati i vodi brigu o njima. Mnogi to nemaju, jer su ih pobili ili porodica ne može da pređe preko zločina koji su počinili, ili imaju strah - objašnjava nam Mišković. - Neke, opet, porodice obilaze u zatvorskoj bolnici, kontaktiraju i sarađuju sa lekarima oko svega što treba za lečenje. Da li će neko izaći da se leči na slobodi zavisi od kliničke slike, procene lekara, da li prihvata terapije, mogućnosti funkcionisanja... Ukoliko se posle određenog broja godina lečenja steknu uslovi da izađu na slobodu, oni prvo neko vreme izlaze na vikende kod porodice da se priviknu i da se vidi kako funkcionišu.

Ako takvi nemaju porodice, a nisu više za bolnicu, ali im je potrebno prihvatilište i lekari, onda im Centri za socijalni rad određuju trajni smeštaj u ustanovma poput Zavoda za smeštaj odraslih "Mala pčelica" u Kragujevcu i takvih ustanova u Čurugu, Beočinu...

Mišković navodi da je malo mesta za smeštaj van zatvora, a posebno za adolescente, koji su počinili zločine ili stare ljude umno zaostale.

Na kraju ukazuje i da ima i onih koji nikada ne izađu iz bolnice, jer izvan bolničkih uslova ne mogu da kontrolišu duševnu bolest i samostalno funkcionišu.

POSLOVNA SPOSOBNOST

KADA se nakon počinjenog zločina oglase krivim i odredi im se lečenje u zatvorskoj bolnici sud okrivljenima ukine poslovnu sposobnost. Kako nam psihijatar Svetislav Mišković objašnjava ona se procenjuje svake tri godine i može da se delimično vrati. To značin da ti ljudi onda mogu da raspolažu svojim novcem, ali ne i imovinom, ne mogu recimo da je prodaju.