U VIŠEM sudu u Beogradu danas je, izvođenjem pisanih dokaza, nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab".

Foto: N. Skenderija

U ovom slučaju su optuženi ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković, sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača, v. d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović i v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić, a na teret im se stavlja zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba.

Između ostalog, danas je prezentovano Rešenje o imenovanju v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture za Gorana Vasića, kao i molba za rešavanje stambenog pitanja za Vasića, za koju je tužilac rekao da je zavedena pod pogrešnom klasifikacionom oznakom.

Vasićev advokat Dragan Palibrk je potom izjavio da to što je nešto zavedeno pod pogrešnim brojem ili klasifikacionom oznakom ne predstavlja krivično delo falsifikovanje isprave, već može da bude predmet disciplinskog postupka.

Bez primedaba U sudnici su prikazani i odgovori Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo u kojima je navedeno da nema primedaba na predlog zaključka za parcelaciju katastarstke parcele na kom mestu su zgrade Generalštaba. Suđenje će biti nastavljeno 21. decembra.

Pored toga, predstavljena je potvrda o privremeno oduzetim predmetima od Vasića, u kojoj je navedeno da je oduzet Predlog Odluke o prestanku kulturnog dobrog za zgradu Generalštaba, kao i obrazloženje tog predloga.

Tužilac je obrazložio da je taj akt morao da bude sačinjen u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kao i da ga je Jelača potom izmenila, što je ona potom negirala.

Izveden je isti Predlog Odluke oduzet od Jelače, na šta je ona rekla da to nije oduzeto od nje, već iz Ministarstva kulture.

Prikazano je i da je Ministarstvo kulture Predlog Odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra između ostalih uputilo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije.

Advokat Palibrk je istakao da upravo ti izvedeni dokazi potvrđuju dobru volju Ministarstva kulture da se u tom slučaju ispoštuje procedura.