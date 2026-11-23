SAZNAJTE šta vas u utorak, 24. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pun Mesec u kući komunikacija donosi kulminaciju sukoba i nesporazuma u odnosima i sa ljubavnim i sa poslovnim partnerima, kao i sa braćom, sestrama ili rođacima. Preokret u vezi sa dogovorima, ugovorima, dokumentacijom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Jednom godišnje, pun Mesec u kući novca, i to na drugom stepenu Blizanaca, stepenu novca u znaku posla, donosi vam finansijske dobitke. Dobijate poziv za izlazak od nekoga koga ste upoznali preko službenih kontakata.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Urana, planetom više sile, i punog Meseca na drugom stepenu vašeg znaka, koji simbolizuje novac, donosite važnu odluku kada je reč o odnosu sa emotivnim partnerom ili saradnicima. Opasnost u saobraćaju.

RAK (21. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac, pun Mesec u kući podsvesti, mašte ali i prepreka, naglašava vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Slobodne Rakove očekuje susret sa nekim čijem će šarmu teško odoleti.

LAV (23. 7 - 23. 8)

Pun Mesec, simbol trgovine, koji upravlja vašom intuicijom, u kući ambicija i novca, donosi vam finansijske dobitke i uspeh preko društvenog angažmana. Teško ćete odoleti udvaranju nekoga od koga vas deli veća razlika u godinama.

DEVICA (23. 8 - 23. 9)

Jednom godišnje, pun Mesec nađe se u kući karijere, a ove godine pravi konjunkciju sa Uranom, planetom neočekivanih situacija, donoseći zastoj na poslu. Slobodne Device mogu da upoznaju nekoga ko će prećutati da je zauzet.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pun Mesec u devetoj kući donosi vam dobitke i uspeh preko prekookeanskih putovanja, diplomiranja, završetka visokog obrazovanja ili pravnih pitanja. Slobodne Vage mogu da upoznaju zauzetu osobu na putu ili predavanju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 21. 11)

Jednom godišnje pun Mesec nađe se u kući novca, ali ove godine pravi napet aspekt sa Uranom, donoseći vam prilike za zaradu, ali više od toga vanredne izdatke preko podele imovine, alimentacije, nasledstva.

STRELAC (22. 11 - 21. 12)

Pun Mesec u sedmoj kući, gde se nalazi i Uran, simbol preokreta, donosi probleme u partnerskim odnosima, ljubavnim i poslovnim, kao i u pravnim procesima. Romantično upoznavanje preko interneta ili na putu. Nesanica.

JARAC (22. 12 - 29. 1)

Faza punog Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u kući posla i zdravlja, gde se nalazi i vaš vladalac Uran, ove godine upozorava na probleme u radnom okruženju, sa ugovorima, dogovorima, kolegama. Pojačana nervoza.

VODOLIJA (20. 1 - 19. 2)

Jednom godišnje pun Mesec nađe se u vašoj kući ljubavi i kreativnosti a ove godine pravi spoj sa vašim vladaocem Uranom, donoseći vam romantični susret, ulazak u vezu, kao i uspeh u javnoj delatnosti ili privatnom biznisu.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pun Mesec, koji upravlja vašim emotivnim životom i kreativnošću, obrazuje napet aspekt sa Uranom u kući privatnog života, donoseći vam porodične svađe, konflikte, rasprave i sukobe sa voljenom osobom. Stomačne tegobe.