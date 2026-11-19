TUŽILAŠTVO TRAŽI PET GODINA ZATVORA: Podignuta optužnica protiv Miljana Hofmana
PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miljana Vidovića (34), poznatijeg kao Miljan Hofman, rodom iz Bijeljine, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju.
Okrivljenom je, kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je 6. novembra 2026. godine u jednom prestoničkom tržnom centru u saizvršilaštvu sa nepoznatom osobom, u nameri sticanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom pokušao da prinudi oštećenog Ž. N da plati određeni novčani iznos.
- Prvom osnovnom sudu je predloženo da, nakon održanog glavnog pretresa, donese presudu kojom će okrivljenog oglasiti krivim i izreći kaznu zatvora u trajanju ne manjem od pet godina - navodi se u saopštenju.
Vidović je uhapšen 11. novembra, na saslušanju u Prvom tužilaštvu negirao je delo koje mu se stavlja na teret, a za koje je zaprećena kazna do osam godina zatvora.
Preporučujemo
POBEGAO POLICIJI OTPLIVAVIŠI SAVOM: Optužnica za prodaju kanabisa
19. 11. 2026. u 15:25
KRAO KUĆNE APARATE PO ČANTAVIRU: Uhapšen lopov iz Subotice
19. 11. 2026. u 15:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)