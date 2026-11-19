PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miljana Vidovića (34), poznatijeg kao Miljan Hofman, rodom iz Bijeljine, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju.

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Okrivljenom je, kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je 6. novembra 2026. godine u jednom prestoničkom tržnom centru u saizvršilaštvu sa nepoznatom osobom, u nameri sticanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom pokušao da prinudi oštećenog Ž. N da plati određeni novčani iznos.

- Prvom osnovnom sudu je predloženo da, nakon održanog glavnog pretresa, donese presudu kojom će okrivljenog oglasiti krivim i izreći kaznu zatvora u trajanju ne manjem od pet godina - navodi se u saopštenju.

Vidović je uhapšen 11. novembra, na saslušanju u Prvom tužilaštvu negirao je delo koje mu se stavlja na teret, a za koje je zaprećena kazna do osam godina zatvora.