TUŽILAŠTVO PREDLOŽILO PRITVOR: Saslušan G.M. osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti
OSNOVNO javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je povodom događaja od 25.10.2026. godine kada je došlo do ugrožavanja sigurnosti više osoba upućivanjem ozbiljnih pretnji po život od strane dva izvršioca, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu saslušan G.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika,
- Nakon saslušanja, Osnovnom sudu u Novom Sadu predloženo je da se protiv osumnjičenog M.G. odredi pritvor od 30 dana zbog osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi ometao postupak uticanjem da svedoke i saučesnika, kao i da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.
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